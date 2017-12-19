Mikro kredi kullanan ev hanımları kendi ayakları üzerinde duruyor

Manisa’da 2009 yılında açılan mikro kredi şubesi tarafından 8 yılda 3 bin 4 kadın kullandıkları 3 milyon 283 TL’lik kredi ile ev ekonomilerine katkı sağladı. 5 kadının bir araya gelerek başvuru yapabildiği mikro krediler haftalık 25 TL geri ödemeli olarak 46 hafta içinde tamamlanıyor. Kendileri için küçük bir sermaye olan kredi ile yaptıkları işlerle ilgili malzeme alımı yapan ev hanımları, ürettikleri ürünleri satarak hem ekonomik özgürlüklerini sağlıyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor.

Ev hanımlarının kendi kazançlarını elde etmeleri için küçük bir sermaye niteliği taşıyan krediler hakkında açıklama yapan Manisa Mikro Kredi Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, “Mikro kredi dar gelirli bayanların kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları için onlara verdiğimiz küçük bir sermayedir. Amacımız ev hanımlarının kendi kazançlarını elde etmelerini sağlamaktır. Mikro kredi, 5 bayanın bir araya gelerek kullandıkları bir kredidir. Her birine ilk başlangıçta bin TL veriyoruz, haftalık 25 TL geri ödeyerek 46 haftada kredi ödemesini bitiriyorlar” dedi.

Yunusemre ilçesinin Atatürk Mahallesi’nde 5 kadın bir araya gelerek kredi kullanan ev hanımları da aldıkları destekle kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. Mikro kredi kullanarak işlerini geliştiren ev hanımların kendi işletmelerini de açtıklarına şahitlik ettiklerini kaydeden Çakıcı şunları söyledi:

“Bir üyemiz evde kıyafet alıp satarken şimdi kendi iş yerini açarak daha fazla gelir elde etmeye başladı. Manisa’daki şubemiz 2009 yılında kuruldu. Burada 8 yıldan beridir faaliyet göstermekteyiz. Şu ana kadar 3 bin 4 bayan kredi kullandı. Bugüne kadar dağıttığımız kredi miktarı 3 milyon 283 TL.”

Hem oğluna hem eşine destek oluyor

Mikro krediyi 6 senedir kullandığını kaydeden ev hanımı Makbule Girayöz, “6 senedir kullanıyorum. İlk başlangıçta 700 TL aldım, sonra bin TL, bin 200, bin 600 TL aldım. Bu sistem hoşumuza gitti. Krediyi kullanarak yatırım yapıyoruz, yün alıyoruz, iplik alıyoruz. Kazançlarımız da güzel Allah’a şükür. Eşim felçli emekli maaşı alıyor. Oğlum okuyor, yaptığım işlerle onlara destek oluyorum, yardım ediyorum” dedi.

Kullandığı mikro kredi ile tülbent işleme ve namazlık işlemeleri yapan Nurdan Türk, “6-7 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Yaptığım işlerden elde ettiğim gelirin büyük faydası oluyor. Evde yaptığım işleri satma konusunda bir sıkıntımız oluyor. Bunu daha önce de söyledik bu yaptığımız işleri satabileceğimiz bir kermes tarzı yerler olursa iyi olur. Gittiğimiz gezmelerde yaptığımız işleri de yanımızda götürerek gösterip satışını yapıyoruz. Sipariş gelirse onu da yapıyoruz. Ben yemeni ve namazlık yapıyorum. İşlemeleri annemden öğrendim” diye konuştu.

İnternet üzerinden kozmetik ürünler satışı yapan Dilek Yılmaz da şunları söyledi:

“Mikro krediyi 6-7 senedir kullanıyorum. Bana faydası çok oldu gelir açısından. Çocuğumun istediği her şeyi yapabiliyorum. Maddi manevi bu kredi bana her türlü destek oldu. Belki 7 senedir mikro kredi kullanıyorum ve bütün bayanlara tavsiye ediyorum. Herkesin bizim gibi ayaklarının üzerinde durabilmesi isterim. Herkesin bu mikro kredi ile tanışmasını tavsiye ederim.”

Sadık Cangel

