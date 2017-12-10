Milas’ta delege Fahri Acar’ı seçti
Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirilen AK Parti Milas 6. Olağan Genel Kurulu, Genel Merkezin aday gösterdiği Abdullah Kıbrıslı ile ilçe başkanlığı adaylığını açıklayan Fahri Acar’ın seçim yarışına sahne oldu. Delegeler, AK Parti İlçe Başkanı’nı seçmek için sandığa gitti. Seçim sandığından çıkan 347 zarftan 4 geçersiz oy çıktı. Seçim sonucuna göre; Fahri Acar, Abdullah Kıbrıslı’nın 153 oyuna karşılık 190 delegenin oyunu alarak seçimi kazandı.
Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Acar, “Bu bir demokrasi yarışıydı. Abdullah ağabeyime hakkını helal etmesini istiyorum. Yarın gideceğim yer yine Abdullah ağabeyimin yanıdır. Süreç ne olursa olsun, kol kırılır yen içinde kalır. Biz bir ve beraberiz, hepimiz Milas için çalışacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Bizim hareketimiz kesinlikle genel merkeze karşı değildir. Bunun da açıkça söylemek istiyorum. Biz hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun.” diye konuştu.
Acar’ın ardından konuşan Kıbrıslı da “Fahri benim bu güne kadar kardeşimdi. Bu günden sonra hem kardeşim hem de başkanımdır. Kazanan Milas oldu.” dedi.
Konuşmaların ardından Acar, Kıbrıslı ve Akyer ile birlikte el ele tutarak salondakileri selamladılar ve basına poz verdiler.
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