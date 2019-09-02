Milletvekili Başer, inşaatı devam eden okulları inceledi

YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta eğitim yatırımlarının artarak devam ettiğini belirterek, "İl genelinde bu yıl yaklaşık 70 milyon liralık eğitim yatırımı yapılmıştır." dedi.

Milletvekili Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Yozgat Merkezi İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile inşaatı süren ve tamamlanan okullarda incelemede bulunarak Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'dan bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Başer, inşaatı tamamlanan Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Gökhan Peker Anaokulu'nun bu dönem eğitime açılacağını, inşaatı süren Ticaret Lisesi'nin de ara eğitim döneminde hizmete açılacağını söyledi.

Başer, eski devlet hastanesi yerine yapılan 32 derslikli, içerisinde spor salonu bulunan ortaokul inşaatının devam ettiğini anlatarak, "İnşaat seviyesi yüzde 60'a ulaşan bu okulumuz tamamlandığında Yozgat'ın prestijli bir okulu olacak. Yozgat merkezde inşaatı bitmiş ve bitecek olan okulların maliyeti 42,5 milyon liradır. Bu para hükümetimiz tarafından ilimize aktarılmıştır. Ayrıca 42 okulumuzda büyük ve küçük onarımlar gerçekleştirilmiştir, bunlarla birlikte il merkezimize aktarılan para yaklaşık 50 milyon liradır." dedi.

İlçelerde de eğitim yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Başer, şunları söyledi:

"Yerköy, Akdağmadeni, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizde de okul inşaatlarımız sürüyor. Bu okullarımıza da yaklaşık 20 milyon lira harcama yapılmıştır. Yozgat, eğitimde başarı çıtasını yükseltmiştir. Daha yukarılara çıkarmak için de Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber çalışmak suretiyle yeni dönemde yaklaşık bin öğretmen ataması yapılmıştır. İnşallah yeni gelen öğretmenlerimizle birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı sorunsuz başlayacaktır. Tek bir hedefimiz var, Yozgat'ın eğitim standardını zirveye çıkarmak."