Milletvekili Başer'den eğitim değerlendirme toplantısı

YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şubesi tarafından organize edilen toplantıda, okulların fiziki durumları, ihtiyaçları ve başarı oranları gözden geçirildi.

Toplantıda konuşan Başer, bir ülkenin bilgi toplumu haline gelmesinin, gelişmesinin, ilerlemesinin ve sanayi toplumu haline gelmesinin yegane yolunun eğitimden geçtiğini ifade etti.

Yozgat genelinde okulları büyük oranda yenilediklerini, teknik ve fiziki ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Başer, "2002'de derslik başına düşen öğrenci sayısı 28 iken 2019 yılında 16'ya, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da 12'ye düşmüştür." dedi.

Liselere geçiş sınavında Yozgat'ın Türkiye genelinde 31. sıraya yükseldiğini, hedeflerinin bunu daha yukarılara taşımak olduğunu belirten Başer, inanç ve gayretle Yozgat'ın eğitim çıtasını daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun ve Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli de katıldı.