Milletvekili Günay, Sağlık Bakanı ile görüştü

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Şehir Hastanesinin açılışı öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.



Emine Nur Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, açılışı yapılacak Eskişehir Şehir Hastanesinin imkanları ile Yunus Emre Devlet Hastanesindeki çalışmaları görüştü.

Açıklamada, Günay'ın Şehir Hastanesine ilişkin şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Eskişehir Şehir Hastanesi, şehrimiz açısından çok önemli bir kazanım. Bu yalnızca bir sağlık yatırımı olarak değerlendirilmemelidir. Bu yatırımla birlikte çok kısa süre içerisinde yan sektörler gelişecek, bu gelişmeler önce şehrimizin sonra ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Dünyada sağlık turizmi diye bir kavram var ve bu milyarlarca dolarlık bir sektör haline gelmiş durumda. Ülkemiz bu konuda önemli bir merkez haline gelmekte. Bu konuda ülke olarak, şehir olarak çok büyük bir potansiyelimiz var."

Söz konusu hastane yatırımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki dönem Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu, Recep Akdağ ve Ahmet Demircan ve Eskişehir Milletvekili eski bakan Nabi Avcı’ya teşekkürlerini ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Nabi Avcı’ya Eskişehir için ortaya koyduğu vizyon ve gayret için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması, şehrimize Şehir Hastanesi gibi büyük yatırımların yapılması, en son Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 2019 Eğitim Başkenti statüsünü kazanmamız Sayın Avcı’nın vizyonu ve gayretleri sayesindedir ve dikkat edilirse bunlar hep kalıcı ve sürdürülebilir katkılardır. Tüm bunların neticesinde Eskişehir birçok alanda bölgesel, ulusal ve sonunda uluslararası bir cazibe merkezi haline gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız."