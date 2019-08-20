Milletvekili Günay'dan yanan ormanlık alanda inceleme
ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ilçesi Yapıldak Mahallesi'nde orman yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.
Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ağustos'ta çıkan ve 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan Günay'a, Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Orman İşletme Merkez Müdürü Doğan Kiras eşlik etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, çıkış nedeni araştırılan yangına 20 dakika içinde müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.
Söndürme çalışmalarına yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür eden Günay, şunları kaydetti:
"Hepsinden Allah razı olsun. Ayrıca Seyitgazi Kaymakamımız Sayın Murat Demirbilek de yangının ilk saatlerinden itibaren hem çalışmalara destek vermiş hem de yangın kontrol altına alınıncaya kadar alanda bulunmuştur. Devlet olarak tüm imkanlar seferber edilmiş ve Sayın Kaymakamımız nezaret etmiştir. Burada çevre illerden gelen destekler de çok önemli olmuştur, şehrim adına teşekkür ederim. Bu yangının birlik ve beraberlik sayesinde bir felakete dönüşmesi önlenmiştir. Kaybettiğimiz ağaçlarımız için üzgünüz. Yanan ağaçlar numaralandırılarak ve işaretlenerek kereste ağaç haline getiriliyor. Bölgeye yeni fidanları hep birlikte dikeceğiz, bir yıl içinde yanan alan tekrar yeşillenecek ve canlanacak."
-
Gölova'da trafik kazası: 2 yaralı
-
GRAFİKLİ- Kültürel kalkınmanın neferi: Haluk Dursun
-
Şahin avı için göz kapağı dikilen kerkeneze cerrahi müdahale
-
Askeri alandaki Ermeni kilisesi restore edilecek
-
Tarihi “mavi medrese” müzeye dönüştürülecek
-
Milletvekili Günay'dan yanan ormanlık alanda inceleme
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.