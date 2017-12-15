Milletvekili Konuk ve Şeker, “Tüm karamanlı hemşehrilerimizi cumhurbaşkanımızla birlikte olmaya davet ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Başkanlığı’nca düzenlenecek olan 6. Olağan İl Kongresi’ne ve toplu açılış törenine katılmak üzere 17 Aralık Pazar günü Karaman’a gelecek. Kentte hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak AK Parti Karaman 6. Olağan İl Kongresine katılarak partililere seslenecek olan Erdoğan, daha sonra toplu açılış töreninde Karamanlılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karaman ziyaretiyle ortak bir açıklama yapan AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, partilerinin il kongresi ve toplu açılış töreni için Karaman’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Karaman’a yakışır şekilde ağırlayacaklarını belirtti. Konuk ve Şeker yaptıkları ortak açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde en son Başyayla ilçemizde gerçekleştirdiğimiz kongre ile merkez ilçe ve 5 ilçemizde kongreleri tamamlayarak il kongresi hazırlıklarını tamamlamıştık. İl kongremizin yapılacağı tarihin 17 Aralık olarak belirlenmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 6. Olağan İl Kongremize katılıp, bu vesile ile Karamanlı hemşehrilerimizle buluşmak istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın İl Kongresi vesilesi ile Karaman’ı şereflendirecek olmaları tüm hemşehrilerimizi mutlu etti. İl Kongresi vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaret edecek olması aynı zamanda kendilerinin Karaman’a verdiği değerin, Karaman’ın işlerine verdiği önemin, Anadolu’nun kalbi Karaman’a yönelik hassasiyetinin, Karaman’a sevgi ve muhabbetinin de göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Karamanlılar arasındaki muhabbet ve sevgi karşılıklıdır. Bunun en net göstergelerinden biri Cumhurbaşkanlığı seçiminde Karaman’dan çıkan sonuçtur. O günden bu yana bu muhabbet daha da artmış, bu sevgi daha da pekişmiştir. Bu ziyaret vesilesiyle Karamanlı hemşehrilerimiz de Sayın Cumhurbaşkanımıza muhabbetlerini bir kez daha göstereceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızı Karaman’a yakışır bir şekilde ağırlamak adına bizlerde hazırlıklarımıza başladık ve bu hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Artık Cumhurun Reisiyle buluşmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 17 Aralık Pazar günü saat 13.00’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek partimizin 6. Olağan İl Kongresine ve ardından saat 15.00’da da yapımı tamamlanan ve milletimizin hizmetine sunulan yatırımların açılışını gerçekleştirmek üzere Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki toplu açılış törenine katılacaklar. Karamanlı hemşehrilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmak üzere önce il kongremizin yapılacağı salona ardında da toplu açılış törenine davet ediyoruz” dedi. İlçe kongrelerinin yapıldığı süreçte 16 yıldır olduğu gibi birbirimizle omuz omuza vererek, daha güçlü, daha itibarlı, daha müreffeh, daha kudretli Türkiye’nin inşasına devam etme azmi konusunda kongre salonlarındaki coşku ve heyecanın daha da arttığına şahitlik ettiklerini belirten AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, “Kongre süreci, Partimizin ilçelerimiz, ilimiz, bölgemiz ve ülkemize daha çok hizmet etmek için çıktığı ve rakipsiz koştuğu yarışta birbirimize daha sıkı sarılmamıza enerjimize enerji katmasına, gücümüze güç katmasına vesile oldu. Biz, sen ben değil hepimiz diyebilen ve farklılıklarımızı, kişisel beklentilerimizi Türkiye sevdası, memleket sevdası potasında eritmeyi başarmış bir partiyiz. Bizler, hepimiz aynı yükü omuzlamış, Türkiye’yi daha ileriye taşımaya çalışan, Türkiye’yi ileriye taşırken bir adım önde bir adım arkada olsa da ortak bir gayreti sergileyen bir siyasi heyetiz. İşte bu heyette Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2019, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşmaktan da gurur duyuyoruz. Ülkemizde ve Dünyada çok sayıda önemli gündem maddesi ile meşguliyetine, yoğun mesaisine, ara vermeksizin devam eden diplomasi trafiğine rağmen Partimizin Karaman 6. Olağan İl Kongresine ve toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza Karaman olarak müteşekkiriz. Karamanlı hemşehrilerimiz kendileri ile kucaklaşmayı özlemişti. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı Karaman’a yakışır şekilde ağırlayıp buradan memnun bir şekilde uğurlayacağız” ifadelerini kullandı. (AH-Y) 15.12.2017 14:46:43 TSI NNNN