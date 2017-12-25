Milletvekili Leyla Şahin Usta: “BM’de alınan Kudüs kararı çok önemli”

İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi Asuman Yazar ve İsmail Özdemir eşlik etti.

Sözlerine bütçe görüşmeleri ile başlayan Usta, “Ankara’da bütçe görüşmeleri oldukça yoğun bir şekilde 12 günlük bir maratonun sonunda tamamlandı. Bütçemizin vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Rabbim bereketlendirsin inşallah. Bütçe ile birlikte pek çok yeniliği de hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız açıkladılar. Özellikle büyük bir merakla beklenen taşeron yasasının Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanması ile birlikte bu konuda büyük bir ümit ve merakla bekleyen tüm vatandaşlarımıza da büyük bir müjde verilmiş oldu. Bu yasanın da inşallah hayırlı uğurlu olmasını, emekçilerimizin emekleri zayi olmadan haklarını tam olarak alabildiği yeni bir sisteme girmiş oluruz. Bu yasa yaklaşık 900 bin kişiyi kapsıyor. Ayrıntıları ve çalışmaları daha da devam ediyor” dedi.

“Birleşmiş Milletler’in aldığı karar çok anlamlı”

Dünya gündeminin Türkiye gündem ile bağlantılı olarak devam ettiğini belirten Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Dünyanın ve ülkemizin son günlerde gündeminde Kudüs var. ABD Başkanı Trump’ın tek taraflı olarak yaptığı açıklama büyük bir tepki uyandırdı. Sadece Türkiye’de değil tüm İslam âleminden büyük tepkiler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin liderliğinde dünyanın haksız Kudüs kararına karşı duruşu netleşmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti sayesinde ABD’nin yalnız kaldığı ve dünyanın birden büyük olduğunu kanıtlandığı tarihi bir süreçten geçtik. Trump’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul’da toplanarak ortak bir karar aldı. Bunun neticesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 128 ülkenin destek verdiği oylama neticesinde Trump’un açıklamaları kabul edilmedi. Demek ki hala güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu noktaları bulabiliyoruz. Bu sadece Türkiye için değil hem İslam âlemi hem de dünya için çok önemli bir adımdı. BM’de alınan kararın bir yaptırım gücü olmasa da böyle bir kararın çıkmış olması çok kıymetli ve anlamlıdır. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımıza da emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. İnşallah Filistin’in de kurtuluşuna, bağımsızlığına ve pek çok ülke tarafından tanınmasına vesile olur. ABD’nin başlattığı bu süreç İsrail’in yaptığı zulmün tüm dünyaya duyurulmasına ve işin Filistin lehine dönerek bir devlet olarak tanınmasına vesile olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Kudüs’ün sadece bir dine bırakılması barışı tehdit eder”

Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Kudüs sadece Müslümanlar için değil, kutsal üç din için de mukaddes olan bir mekan. Eğer bunu tek taraflı olarak bir dine bırakılmasına müsaade edersek bu durum dünya barışını tehdit edecek bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Türkiye’de atılan her adımın ülkemizin her köşesinde etkisini görebiliyoruz. Konya bu noktada en hızlı tepki veren illerimizden biri oldu. Geçtiğimiz Cuma Konya’da büyük bir Kudüs mitingi gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mitinge canlı yayında bağlandı. Bu da Konya’nın ülkemizde ne kadar önemli olduğunu, buradan çıkan sesin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu bir kez daha gördük. Bu anlamda Konya’yı da tebrik etmek gerekiyor” dedi.

Konya yatırımları

Konya için çok önemli adımlar atılmaya başlandığını vurgulayan Milletvekili Usta, “Bunun sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Yıllardır inşaatı devam etmekte olan, aksayan bir takım ihale meseleleri yüzünden bitirilemeyen hastanemiz çok şükür hasta kabulüne başladı. Hem Konya’mızın ihtiyacı olan hem de bölge esnafı için büyük bir merakla beklenen hastanemiz hizmet vermeye başlaması önemliydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Derbent İlçemizde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kayak merkezinin çalışmaları devam ediyor. Tabii buranın bir turizm alanı olarak ilan edilmesi gerekiyordu. Bunun için de çok ayrıntılı incelemeler ve çalışmalar yapıldı. Bu noktada da son aşamaya gelindi. Başbakanlıktan imzamız çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderildi. Kısa süre içinde Büyükşehir ve Derbent Belediyemiz işbirliği içinde Konya’ya bir kayak merkezi kazandıracaklar. Bu da Konya’ya hem turizm anlamında hem de ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

AK Parti kongre süreci

AK Parti olarak Türkiye’de kongrelerin büyük bir hızla devam ettiğini hatırlatan Usta, “Konya’da da 6. Olağan İlçe kongrelerinde sona yaklaştık. Hafta sonu kalan son ilçelerimizin kongrelerini yaparak İl Kongresi hariç tüm kongrelerimiz tamamlanmış olacak. Hem görevini devreden hem de mevcut görevine devam eden başkanlarımız var. Yeni göreve gelen başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Bugüne kadar her kademede görev yapmış arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. Bugün biz bu bayrağı devralıyorsak yarın arkamızdan gelene devrederiz. Önemli olan makamlar, mevkiler, isimler olmadan da bu dava için çalışamaya devam etmektir. Bu şuur ve bilinci görebiliyoruz. Kongrelerimiz sorunsuz bir şekilde bir şölen havasında devam ediyor. İl Kongremizi de büyük bir coşkuyla tamamlayarak 2019 sürecine doğru ilerleyeceğiz. Türkiye’nin tek ümidi bu ülke için çalışan, hizmet eden insanların bir arada olduğu AK Parti. O yüzden biz AK Parti’yi sadece bir siyasi parti olarak değil ülkemizin geleceği olarak görüyoruz. Bu yüzden yaptığımız her çalışmayı önemsiyoruz. Bu partiye gönül vermiş herkesi 2018’den itibaren hep birlikte el ele gönül gönüle büyük bir aşk ve şevkle çalışmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.