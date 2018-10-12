Milletvekili Sarıaslan'dan açıklama
NEVŞEHİR (AA) – CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından gelecek hafta yapılması planlanan "Jeotermale dayalı su arama ve işletme ihalesi"nin bölgeye zarara vereceğini öne sürerek, iptal edilmesi gerektiğini savundu.
Sarıaslan, CHP İl Başkanlığındaki basın toplantısında, Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından 15 Ekim'de yapılacak ihalenin durdurulması gerektiğini ifade etti.
Nevşehir'in yeterince güneş alan bir bölgede bulunduğunu anlatan Sarıaslan, enerji ihtiyacının giderilmesi için güneş enerjisinden faydalanılması için çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.
Sarıaslan, jeotermal enerjinin doğa zarar verdiğini ifade etti.
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