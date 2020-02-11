Milletvekili Yıldız, Nallıhan'da ziyaretlerde bulundu
ANKARA (AA) – AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Nallıhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Milletvekili Yıldız ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Ertunç Güngör'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yıldız daha sonra Güngör ile birlikte Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.
Öntaş'tan ilçenin durumu ve belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Yıldız, belediyeleri ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu, birçok konu üzerinde görüşme fırsatı bulduklarını kaydetti.
Yıldız, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilçede yürütülen "ADEM" projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi, Merkez Müdürü Şazimet Erbil'den bilgi aldı.
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