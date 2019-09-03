Milletvekili Yılmaz, Sivas'taki Ziraat Odası Başkanları ile bir araya geldi

SİVAS (AA) – AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas'taki Ziraat Odası Başkanları ile bir araya geldi.

Bir süre oda başkanları ile görüşen Yılmaz, Sivas'taki çiftçilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Çiftçilerin sorunlarını dile getiren oda başkanları, Yılmaz'dan doğal afet mağduru çiftçiler için borç ertelemesi talebinde bulundu.

Bu yıl il genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle mahsul rekoltesinin düşük olduğunu, Sivaslı çiftçilerin istenilen verimi alamadıklarını dile getiren oda başkanları, çiftçinin mağdur duruma düştüğünü, bu mağduriyetin giderilebilmesi için çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Oda başkanlarının taleplerini dinleyen Milletvekili İsmet Yılmaz da konuyu Tarım ve Orman Bakanı ile görüşeceklerini, mağduriyetin giderilebilmesi için yapılabilecek çalışmaların neler olabileceğinin istişaresinin yapılacağını belirtti.

Toplantıya, Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaettin Gazioğlu, Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Orhan Çilkaya ile Koyulhisar Ziraat Odası Başkanı Vedat Canan katıldı.

Toplantı sonrası İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'ı ziyaret eden heyet, çiftçi borç ertelemesi konusunda düşüncelerini iletti.

Heyeti makamında kabul eden Yıldız, yaptıkları araştırmalar neticesinde ilçeler de dahil Sivas genelinde kuraklıktan kaynaklı yüzde 30'un üzerinde bir verim kaybı tespit ettiklerini söyleyerek durumu Bakanlığa rapor edeceklerini bildirdi.