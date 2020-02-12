Milli atlet Mizgin Ay, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor
ANKARA (AA) – Milli atlet Mizgin Ay, İstanbul'da düzenlenecek Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Ailesiyle Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ve Bartın Üniversitesinde öğrenim hayatına devam eden Mizgin Ay, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'nda 60 metrede altın madalyaya koşacak.
Mizgin, yaptığı açıklamada, Dünya Atletizm Birliği'nin, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladığını anımsattı.
Hafta sonu İstanbul'daki yarışlara hazırlandığını belirten Mizgin Ay, "Benim bugünlere gelmemde çok büyük emekleri olan antrenörüm Muhsin Soysal hoca eşliğinde 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara dönük çalışmalarımızı planladık. Bu çalışmalara hız veriyorum. Bir yandan da diğer yapılan yarışmalara hazırlanıyorum. Olimpiyatlardan mutlaka madalya ile döneceğim. Buna adım gibi eminim. Kırdığımız rekorlar da beni motive ediyor. Değerli antrenörüm Muhsin hoca bana çok cesaret ve taktikler veriyor. Orada ülkemin ay yıldızlı bayrağını göndere çektireceğim." dedi.
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