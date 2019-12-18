“Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset Üzerine Düşünceler Konferansı”
KAYSERİ (AA) – MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti kendi müktesebatı ve kökleriyle olan münasebetlerini fark edip başını kaldırarak gönül coğrafyasına bakma potansiyelini yakaladığı an, dizine ve dirseğine vurulan ve çökertilmek istenilen bir devlet haline getirilmek isteniyor." dedi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset Üzerine Düşünceler Konferansı'nda konuşan Ersoy, Türklerin köklü bir medeniyete sahip olduğunu kurdukları devletlerinde onun bir yansıması olduğunu belirtti.
Siyaseti temsil eden insanların tarihi iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"Bu tarihi coğrafyanın içerisinde bizim yaptıklarımız, ettiklerimiz, yaşadıklarımız toplamıyla 22 milyon kilometrekare coğrafyada Türk milletinin izini, devlet anlayışını, insan anlayışını bugün her gittiğimiz yerde rahatlıkla görüyoruz. İşte bu gerçeklik bugün Türkiye Cumhuriyeti kendi müktesebatı ve kökleriyle olan münasebetlerini fark edip başını kaldırarak gönül coğrafyasına bakma potansiyelini yakaladığı an, dizine ve dirseğine vurulan ve çökertilmek istenilen bir devlet haline getirilmek isteniyor. O sebeple milli siyaseti temsil edenlerin de bu gerçekliği bilip kendi bağışıklık sistemini güçlendirme ona uygun direnç gösterecek alt yapıyı almak gibi bir mecburiyeti vardır. Herkesin mesleği ne olursa olsun Türk tarihini, son 150 yıllık tarihimizi özellikle de Meşrutiyet döneminden başlayarak, Balkan faciası ve Osmanlı'nın çöküş döneminde yaşananları çok iyi bilmesi lazım."
– "Siyaset ideal olanı yapma sanatı değil"
Osmanlı'nın son dönem aydınlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:
"Kuruluş vizyonunda ve kuruluş kadrosunda her bir kader arkadaşı ruh bütünlüğü içerisinde o makus kaderi yenerek yeniden var olabilme iradesini gösterebilmiş, milyonlarca insanımızın şehadetiyle yeniden var oluş mücadelesi, yeni bir stratejik hamleyle Türk Devleti yeniden filizlenmiştir. İçinden çıkan o kurucu aktörlerle Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuşlardır. Birikimli, aklı selim, vizyon sahibi Türkiye'de yetişmiş, devletin okullarında okumuş Atatürk'ü bugünkü şartlardan bakarak yargılamaya kalkan arkadaşları anlamakta zorlanıyoruz. Böyle yargılayan arkadaşlarınız olabilir etrafınızda ama siyaset ideal olanı yapma sanatı değil. Siyaset mümkün olan şartlar içerisinde ideal olanı yapma becerisidir ve her adamın harcı değildir siyaset."
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ersoy'a günün anısına plaket takdim etti.
Konferansa, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bazı STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci de katıldı.
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“Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset Üzerine Düşünceler Konferansı”
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