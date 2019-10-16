“Milli Mücadele ruhu, Erzurum tanıtım günlerine damga vuracak”
ANKARA (AA) – Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl Milli Mücadele ruhunu yansıtmak için şehrin tanıtım günlerini kongre havasında gerçekleştireceklerini söyledi.
Aksungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da yarın başlayacak ve 20 Ekim'de sona erecek 7'nci "Erzurum Tanıtım Günleri" ile şehrin kültürü ve yöresel ürünlerini, başkentlilerle buluşturacaklarını ifade etti.
Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünün kutlandığı anımsatan Aksungur, kongrede alınan kararların, Kurtuluş Savaşı'nı şekillendirdiğini belirtti. Milli Mücadele'ye katkı sunan şehrin, tanıtım günlerinde, folkloruyla, müziğiyle, sanatçısıyla, yemeğiyle başkentilerle buluşacağını ifade eden Aksungur, "Milli Mücadele'nin 100. yılında Erzurum, Ankara'da olacak." dedi.
Tanıtım günlerini kongre havasında gerçekleştireceklerini anlatan Aksungur, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Erzurum Tanıtım Günleri'nde, 4 gün boyunca Ankara, Erzurum'u yaşayacak. İnsanlarımızı burada bir araya getireceğiz, adeta Milli Mücadele ruhu yeniden şahlanacak. Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, eğitimci, yazar, bilim adamı, bürokratları, iş adamları, düşünür, sanatçı ve siyasetçilerimizi burada toplayacağız. Ortak çalışma alanları oluşturacağız. Adeta Erzurum Kongresi'ni tekrar burada yaşayacağız." diye konuştu.
Aksungur, etkinliklerde 30'a yakın halk müziği sanatçısı ve 20 aşığın sahne alacağını belirterek, bazı milletvekili ve bakanların da programa iştirak etmesini beklediklerini aktardı.
Erzurum Kongresi sonrası alınan kararlarla ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak için savaş başlatıldığını anlatan Aksungur, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Misak-ı Milli kararları, Erzurum'da alınıyor ve ülkenin kurtarılması için mücadeleye giriliyor. Böyle bir oluşumun dünyada benzeri yok. Milli Mücadele Erzurum Kongresi ile başlıyor, TBMM'nin oluşmasıyla doruğa ulaşıyor. Biz de 100. yılda Erzurum'u Ankara'ya getirecek, adeta o günleri tekrar yaşayacağız. Şu anda Türkiye beka mücadelesi veriyor; askerlerimiz, Suriye'de göğüs göğüse bir mücadele içerisinde. Biz de Erzurumlular olarak, onların arkasında olduğumuzu, topyekun onları düşündüğümüzü, türkülerimizle, oyunlarımızla, skeçlerimizle, halkımızla haykıracağız. 'Türkiye dün de vardı bugün de var gelecekte de var olacak' diyeceğiz. Askerimizin yanındayız, dünyanın barış içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz."
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“Milli Mücadele ruhu, Erzurum tanıtım günlerine damga vuracak”
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