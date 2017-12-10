Milli parkta su kuşu ve ördek avına 7 bin 288 lira ceza
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda yasa dışı avlanmaya karşı müşterek olarak hem karadan hem de göl üzerinden denetim ve kontrol faaliyetlerini yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Yeşildağ Mahallesi kıyılarında, sazlıklar arasında yasak olmasına rağmen ateşli silahlarla su kuşlarının avlandığını tesbit etti.
Ekipler, koruma kontrol teknesiyle geldikleri kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta sazlık alanda F.G. ile S.G.’yi av tüfeğiyle birlikte vurulmuş gölün su kuşlarından 2 sakar meke ile 1 karabulakla birlikte yakaladı.
Avda kullanılan ruhsatsız iki av tüfeği ile su kuşlarına el koyan ekipler, iki avcıya üç farklı maddeden cezai işlem uyguladı. Şahıslara avcılık belgesi olmadığından, süresi dışında avlanma yapmaktan ve milli park sahasında ateşli silahla avlanmaktan kişi başı 3 bin 94 liradan 6 bin 188 liralık idari para cezası kesildi.
Avlanan üç su kuşu için ise bin 100 liralık tazminat cezası uygulandı. Toplamda avcılara kesilen ceza miktarı 7 bin 288 liraya ulaştı.
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