Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Meryem Boz'u makamında ağırladı.

Milli oyuncu Meryem Boz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Cihat Fırıncıoğlu ile birlikte Vali Çakacak'a ziyarette bulundu.

Vali Çakacak kabulünde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türk milletine büyük bir gurur ve onur yaşattığını belirterek, bu başarıda önemli rol oynayan Eskişehirli Meryem Boz'u kutladı.

Bu başarının Tokyo'da devam etmesini istediklerini dile getiren Çakacak, "Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden ve bizlere büyük gurur yaşatan milli sporculara milletçe minnet borçluyuz. Milli sporcumuz Meryem Boz'a bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Boz ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk milletinin kendilerine olan güvenini boşa çıkarmamak için daha çok çalışacaklarını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ikinci kez olimpiyatlarda mücadele edeceğini hatırlatan Boz, "Bu gururu yaşayıp yaşatmak, benim ve takım arkadaşlarım için büyük bir mutluluktur." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, milli sporcuya günün anısına hediye takdim etti.