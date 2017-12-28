Milyarlık araçlar, yediemin otoparkında çürüyor
Edinilen bilgilere göre, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Yediemin otoparkına çekeliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, bir çok araç ise çürümeye terk ediliyor. Durumdan, Yediemin otoparkı sahipleri de mağdur oluyor. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Yediemin işi yapan Hasan Kabaoğlu, bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.
Otoparkında yaklaşık 200 araç bulunduğunu ifade eden Kabaoğlu, “Trafik Kazazı yapmış, hacizli, icralık, çalıntı, kusurlu ve eksik evrak sebebiyle trafikten men edilip ‘Yediemin Otoparkı’na çekilen araçlar, devlet tarafından 6 ay içinde satılması gerekiyor. Burada vergi borcundan, özel şahıslara olan borcundan, hacizli yakalamalı araçlar var. Göçmen kaçakçılığı suçundan bağlı olanlar araçlar var. Şu anda 200 araç var. Bunun 35’i motosiklet. Bu sayı giderek artıyor. En büyük sıkıntımız bu araçların burada beklemesi. Sonuçta bunlar milli servet. Her türlü araç var burada. Piyasa değeri çok yüksek olan taşıtlarda var burada bu araçlar 5-6 yıldan beri burada hiç çalışmamış, Yağmurun, karın, güneşin altında burada bekliyor. Biz burada devletin emanetçisiyiz. Son model otomobiller, kamyon, minibüs gibi maddi değeri çok yüksek araçlar sahiplerini bekliyor. Devletimizden tek ricamız bu soruna acil çözüm bulunması araç sahipleri ise, sorunlarını kısa sürede çözüp, buradaki araçlarını almalarını istiyoruz” dedi.
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