Minik dansçılar ve babaları yeteneklerini Almanya'da sergileyecek

KAYSERİ (AA) – ESMA KÜÇÜKŞAHİN – Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada serbest stil dalında ikinci olan Kayserili minik dansçılar, Almanya'da 18-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Dans Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek, babaları ise sergileyecekleri zeybek oyununu tanıtacak.

Romeo Dans ve Spor Kulübü çocuk dansçıları, haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Serbest Stil Türkiye Dans Şampiyonası'nda minikler kategorisinde ikinci oldu.

Aldıkları dereceyle Almanya'daki şampiyonada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan 8-9 yaş grubundaki küçük dansçılar, okul saatlerinden arta kalan zamanlarda yarışmaya hazırlanıyor.

Milli dansçıların babaları ise yarışma dışı oynayacakları zeybek ile bu oyunu yurt dışında tanıtma imkanı bulacak.

Romeo Dans ve Spor Kulübü Başkanı Murat Karakoçluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki şampiyonada öğrencileriyle beraber "show dans" bölümünde güzel bir performans sergilediklerini söyledi.

Minikler kategorisinde ikinci olduklarını anlatan Karakoçluoğlu, Almanya'nın Riesa kentinde 18-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Dans Şampiyonası'nda dört takımla Türkiye adına yarışacaklarını belirtti.

Karakoçluoğlu, ayrıca dansçıları lise öğrencileri Ceren Avcı ile Busenur Saylak'ın da bireysel kategoride yarışacaklarını kaydetti.

Karakoçluoğlu, ilk kez yurt dışında böyle bir yarışmaya katılacakları için heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çocuklarımıza da milli olma fırsatı doğdu. 16 Kasım'da Almanya'ya gideceğiz. İlk defa katıldığımız için biraz tecrübe olacak bizim için. Ne durumdayız, diğer ülkeler ne durumda bunu gözlemleme imkanı bulacağız. İyi bir derece olursa tabii ki mutlu oluruz. Diğer Avrupa ülkeleri yıllardır katılıyor, biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

– Minik dansçıların babaları da zeybek oynayacak

Şampiyonanın yapılacağı Riesa kentinin kuruluşunun 900. yılı olması dolayısıyla çeşitli etkinlikler de düzenleneceğini aktaran Karakoçluoğlu, bu kapsamda farklı ülkelerden gelen dansçılardan kendi ülkelerine özgü bir dansı sergilemelerinin istendiğini kaydetti.

Bu kapsamda 7 kişiden oluşan dans grubundaki minik dansçıların babalarının da zeybek oynamasına karar verdiklerini anlatan Karakoçluoğlu, "Zaten kulübümüzde zeybek dersleri veriyoruz. Babalarımız da gönüllü oldu. Akşamları babalarla iş çıkışı prova yapıyoruz. Onlar da yarışma dışı olarak zeybek oynayacaklar. Çok dikkat çekeceğini düşünüyorum." dedi.

Dansçılardan Derin Baykan ise dansı çok sevdiğini dile getirerek, "Almanya'ya yarışmaya gideceğimiz için çok heyecanlıyım. Provalarımızı yapıyoruz, inşallah kupa ile döneriz." ifadelerini kullandı.

Özge Liva Güneş de 4 yaşından bu yana dans ettiğini ve Almanya'da Türkiye'yi temsil edeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Nil Su Avcı ise yarışmada birinci olacaklarına inandığını vurgulayarak, bunun için her gün çalıştıklarını anlattı.

Solo performans sergileyecek Ceren Avcı ise dans etmenin bir iletişim şekli olduğuna inandığını belirtti.

Avcı, "Karşıdaki insana kendini vücut dilinle, bedenin ve ruhunla anlatıyorsun. Çok mucizevi bir şey bence dans. Türkiye'yi temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada zeybek oynayacak Abdullah Avcı da iki kızının da dans takımında olduğunu ifade etti.

Kızlarıyla gurur duyduğunu belirten Avcı, "Hocamız bize de Almanya'da zeybek oynamayı teklif etti. Profesyonel olmadığımız için tereddüt ettim. Şimdi hazırlanıyoruz. Milli dansımızı Avrupa'da tanıtacağımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.