Minik millilerin hedefi büyük

KONYA (AA) – BASİR GÜLÜM – Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 12 madalya ile dönen Selçuklu Belediyespor'un minik milli sporcuları, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılarak yeni şampiyonluklar elde etmek istiyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca geçen ay 15 Temmuz şehitleri anısına Ankara'da yapılan şampiyonaya, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sanda ve taolu branşlarında 11 ülkeden 575 sporcu katıldı.

Şampiyonada 5 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Selçuklu Belediyespor Wushu Takımı, bu yıl içerisinde düzenlenecek Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için hazırlıklarına başladı.

Takımın başantrenörü Mehmet Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının karşılığını böylesi önemli şampiyonalarda almanın gurur verici olduğunu söyledi.

Sporculara verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Bayraktar, "Bazı sporcularımız ilk kez milli takım için mücadele etme fırsatı buldu. 12 milli sporcumuzla birlikte bundan sonraki hedefimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Yaklaşık 25 yıldır wushu sporuyla ilgilendiğini ifade eden Bayraktar, 2004'ten beri bu sporu gençlere öğretmeye çalıştığını belirterek, çocuklara faydalı olmanın ve onları kötü alışkanlıklardan korumanın verdiği mutluluğun hiçbir şeyle değişmeyeceğini dile getirdi.

Öğrencilerin çalışmalarındaki kararlılık ve azimlerinin kendisini şaşırttığını aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün sporcularım çok hırslı ve her zaman elinden geleni yapıyor. En son katıldığımız Balkan Şampiyonası'nda öğrencilerimiz çok mücadele ettiler. Günlük belki 5-6 saat çalıştık. Çocuklara 'Antrenman bitti, tamam.' dememe rağmen, 'Hocam biraz daha devam edelim, şampiyon olmak istiyoruz.' diyorlardı ve 5 öğrencim birinci olarak altın madalya kazandı. Diğer öğrencilerim ise kıl payı birinciliği kaçırdı, ikinci oldular. Bu başarılarının da devamının gelmesini istiyoruz."

– Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefi

Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası minik erkekler 12 yaş altı birincisi Furkan Osman Sayıner, wushu sporuna 6 yaşında başladığını söyledi.

Okuldan eve gelirken sürekli kavga ettiğinden babasının yönlendirmesiyle bu sporu tercih ettiğini anlatan 10 yaşındaki Sayıner, "Wushuya başladıktan 2 yıl sonra Konya'da birinci oldum. Daha sonra Türkiye şampiyonu oldum. Ardından da geçen ay Balkan şampiyonu oldum. Bir sonraki hedefim Dünya Şampiyonası'na katılıp altın madalya almak." ifadelerini kullandı.

Aynı şampiyonada 12 yaş altı minik kızlar üçüncüsü olan 10 yaşındaki Efnem Gökalp ise wushuya 2,5 yıl önce başladığını, daha öncesinde ise 2 yıl cimnastik yaptığını bildirdi.

Şimdiye kadar 16 madalya aldığını anlatan Efnem, "Hedefim bu sporda ilerleyerek dünya şampiyonu olmak ve ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak. Okulda bana 'wushucu kız' diyorlar. Tabii biraz da çekiniyorlar. Hedefim ilerde Zeynep ve Elif Akyüz kardeşler gibi dünyaya ismimi duyurmak." şeklinde konuştu.