“Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmeyeceğiz”

ANKARA (AA) – AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, "İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Ankara İl İnsan Hakları Başkanlığınca Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Kızılay Alışveriş Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü belirtti.

İnandığı dava uğruna ömrünü adayan bir lider olan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini dile getiren Şahin, Temmuz 2013'te darbeyle iktidarı ele alan Abdulfettah es-Sisi'nin, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslediğini söyledi.

Abdulfettah es-Sisi'nin uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına aldığını, masum insanları katlettiğini ifade eden Şahin, "21'inci yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir." diye konuştu.

"Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" ayetine atıfta bulunan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır."