MISIRLI İŞ ADAMLARI MÜSİAD KONYA’DA İŞ FORMUNA KATILDI
Konya Ticaret Odası (KTO) ve Türk-Mısır İş Adamları Derneği öncülüğünde Konya’ya gelen Mısırlı iş adamı heyeti, MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen iş forumuna katıldı.
MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen iş formu programının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Vekili Hıfsı Soydemir, Mısır’da yaşanan alçak saldırıyı kınadı. Soydemir, “Bu yıl Ocak ayında Kahire’de gerçekleştirilen Türk-Mısır İş Forumu’nda iki ülke arasında ticaretin yeniden artırılması için gerekli adımların atılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda amacımız, ülkemizin ve şehrimizin Mısır ile 2013 yılı ve öncesindeki ticari hacmine tekrar ulaşmasını, hatta bu rakamları da geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Konya-Mısır İkili İş Görüşmeleri programı iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin istenilen seviyeye gelmesi için önemli bir adım olarak görüyoruz. Burada oluşacak karşılıklı diyalog ortamı Türkiye ve Mısır arasında ticaretin yeniden artmasına vesile olacaktır. MÜSİAD Konya olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.
Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) Başkanı Atilla Ataseven ise, “Mısır’dan gelen heyetimiz Türkiye’de kendilerini evlerinde gibi hissetmektedir, burada yabancılık çekmemektedir. Bizler iş adamları olarak gerekli mercilerden, ticaretin ve üretimin güvence altına alınmasını, sermayenin üretim ve ticarete katkısının sağlanmasını ve istikrar güvencesinin verilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Heyet adına söz alan Semir Shama da, “Mısır’da düzenlenen hain saldırıda bizlere başsağlığı mesajlarını ileten Türk dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun bizim eskiye dayalı ilişkilerimiz asla kopmayacaktır. Mısır Hükümeti bizlere Türkiye’ye gitmeyin, çalışmayın, gelmesinler gibi söylemleri ve talimatları kesinlikle yoktur. Onun için beraber üretelim sloganıyla yola çıktık. Mısır ile Türkiye arasında herhangi bir problem yoktur. Yaşanan birkaç küçük sorunda zamanla aşılacaktır. Mısırlı ve Türk iş adamları birlik ve beraberlik içinde çalışmalı. Bunun için bizde sizleri Mısır’a davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Mısırlı heyet, MÜSİAD Konya Şube üyeleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
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