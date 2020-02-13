MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Pinto, Fenerbahçe maçını değerlendirdi:
ANKARA (AA) – HALİL İBRAHİM AVŞAR – MKE Ankaragücü'nün Portekizli sol beki Tiago Pinto, Fenerbahçe maçında üç puan hedefiyle sahaya çıkacaklarını söyledi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenerek 14 maç sonra galip gelen MKE Ankaragücü'nün savunma oyuncusu Pinto, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile Ankara'da oynayacakları karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Pinto, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu hafta da kazanmak zorundayız." dedi.
Teknik direktör değişikliği ve çok sayıda yeni ismin takıma katılmasıyla ilgili Pinto, "Yeni gelen arkadaşlar kalitemizi artıracak, bize daha çok güven verecektir. Zaten Yeni Malatyaspor maçıyla güvenimizi kazandığımızı düşünüyorum. Bundan sonrası bizim için daha iyi olacaktır. Arkadaşlarımızın da katılımıyla artık daha fazla seçeneğimiz var. Daha önce kısıtlı bir kadromuz vardı. Şimdi alternatifli, kaliteli bir kadromuz mevcut. Yeni hocamız da geldi." değerlendirmesinde bulundu.
Süper Lig'de 17 puanla 16. sırada yer alan başkent ekibinin 32 yaşındaki oyuncusu, şöyle devam etti:
"İnşallah Fenerbahçe maçıyla kazanmaya devam ederiz. Her maça motive olarak çıkıyoruz ama sonuçta Fenerbahçe büyük bir takım. Bu maça daha da iyi motive olacağımızı düşünüyorum. Bizim için önemli bir karşılaşma. Rakip Fenerbahçe ya da başkası olmuş hiç önemli değil. Her maç bizim için final. Sahada her zaman üç puan için olacağız."
– "Ligde kalacağımıza inanıyorum"
Kümede kalma hedefine ilişkin umutlu konuşan Pinto, "En baştan beri ligde kalacağımıza inanıyorum, yeni inanmaya başlamadım. Bu takım ligde kalacak." şeklinde konuştu.
Destekleri için taraftarlara teşekkür eden Pinto, "Bizi her zaman destekliyorlar. Sadece büyük maçlarda değil, her zaman yanımızdalar. Kendilerinin varlığını hep hissediyoruz. Taraftarımız bizim için büyük bir güç, motivasyon kaynağı. Onlar yanımızda olduğu sürece biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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