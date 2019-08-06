MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Türkiye'de olmaktan memnun
ERZURUM (AA) – YUNUS HOCAOĞLU – MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou, Türk ve Yunan kültürünün benzer olduğunu ifade ederek, "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum." dedi.
Başkent kulübünün geçen sezon ara transfer döneminde kiraladığı, yeni sezon öncesi de 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kitsiou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 aydır Türkiye'de olduğunu anımsattı.
Geride kalan sezon MKE Ankaragücü'ne transfer olduktan sonra Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta da 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu, geçen bu zamanda kendini mutlu hissettiğini belirterek, "Türkiye'deki zamanım çok iyi geçiyor ve yeni şeyler öğreniyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.
Türkiye hakkında daha önceden bilgi sahibi olduğunu dile getiren Kitsiou, şunları kaydetti:
"Gelmeden önce burası hakkında birkaç şey biliyordum, halen yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum. İdmanlarda her şeyden önce elimden geleni yapmak istiyorum. İyi şekilde çalışırsam sonucu maçlara da yansıyacaktır."
Kitsiou, savunma bölgesinde takım arkadaşlarıyla forma rekabeti yaşayacaklarını anlatarak, "Tiago Pinto daha aramıza katılmadı. Kiminle oynayacağım önemli değil. Her şeyden önemlisi iyi şekilde oynayıp lige iyi şekilde girmek istiyoruz. Hocamız da kimin nasıl oynayacağına karar verecektir." ifadelerini kullandı.
Türk insanıyla ve takım arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurduğunu ifade eden Kitsiou, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her şeyden önce Türk insanıyla çok iyi bir bağım ve iletişimim var. Türkiye ile Yunanistan kültürü arasında çok benzerlikler var, yemek ve insanların kültürü hemen hemen aynı diyebilirim."
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