“Mobil Trafik Eğitim Tırı” Niğde'de

NİĞDE (AA) – Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'ye geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Selçuk Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde konuşlan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, tırı ziyaret ederek uygulama hakkında bilgi verdi.

Trafiğin Türkiye'de ve dünyada önemli sorun olduğunu belirten Cebeloğlu, bu sorunun çözümünde, uygulamalı eğitimlerle birlikte yapılacak faaliyetlerin önemli olduğuna dikkati çekti.

Özellikle geleceğin teminatı çocukların küçük yaştan itibaren bu bilince sahip şekilde yetişmelerinin önemine işaret eden Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim tırı çocuklara ileride kurallara uyma noktasında ciddi bir katkı sağlayacaktır. Çocuklar, küçük yaşlarda verilen eğitimleri unutmamakta ve uygulama noktasında zorluk çekmemekte. Trafik kazaları ciddi anlamda mal ve can kayıplarına ve büyük miktarda milli servetin de heba olmasına yol açıyor. Küçük yaşlarda bu olumsuzluğun önüne geçebilmek, bilinçli sürücüler yetiştirmek ve gelecekte çocukların kurallara uyan sürücü olabilmeleri için bu faaliyetler önemli. Bu konuda birçok proje ilimizde de uygulamaya konulmakta."

Cebeloğlu, tırın kentte 2 gün kalacağını, yağışlı hava nedeniyle eğitimlerin bugün Selçuk Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde, yarın hava güzel olursa Ömer Halisdemir Meydanı'nda verileceğini sözlerine ekledi.