“Mobil Trafik Eğitim Tırı” Niğde'de
NİĞDE (AA) – Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'ye geldi.
İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Selçuk Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde konuşlan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.
Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.
Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, tırı ziyaret ederek uygulama hakkında bilgi verdi.
Trafiğin Türkiye'de ve dünyada önemli sorun olduğunu belirten Cebeloğlu, bu sorunun çözümünde, uygulamalı eğitimlerle birlikte yapılacak faaliyetlerin önemli olduğuna dikkati çekti.
Özellikle geleceğin teminatı çocukların küçük yaştan itibaren bu bilince sahip şekilde yetişmelerinin önemine işaret eden Cebeloğlu, şunları kaydetti:
"Eğitim tırı çocuklara ileride kurallara uyma noktasında ciddi bir katkı sağlayacaktır. Çocuklar, küçük yaşlarda verilen eğitimleri unutmamakta ve uygulama noktasında zorluk çekmemekte. Trafik kazaları ciddi anlamda mal ve can kayıplarına ve büyük miktarda milli servetin de heba olmasına yol açıyor. Küçük yaşlarda bu olumsuzluğun önüne geçebilmek, bilinçli sürücüler yetiştirmek ve gelecekte çocukların kurallara uyan sürücü olabilmeleri için bu faaliyetler önemli. Bu konuda birçok proje ilimizde de uygulamaya konulmakta."
Cebeloğlu, tırın kentte 2 gün kalacağını, yağışlı hava nedeniyle eğitimlerin bugün Selçuk Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde, yarın hava güzel olursa Ömer Halisdemir Meydanı'nda verileceğini sözlerine ekledi.
-
Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
-
Tomarza Belediyesi “çöp evi” temizledi
-
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: “Kayseri zor ulaşılabilen şehir olmuş”
-
“Mobil Trafik Eğitim Tırı” Niğde'de
-
Kayseri'den Suriyelilere 20 tır gıda yardımı
-
Uğur Okulları: “Ara tatiller pedagojik anlamda katkı sağlayacak”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.