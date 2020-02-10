Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin koordinasyon toplantısı yapıldı
ANKARA (AA) – Mogan Gölü Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi'nin koordinasyon toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, İLBANK, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi yetkilileri katıldı.
Toplantıda, projede yürüyüş ve bisiklet yolu Projesi'nin geçeceği güzergahların belirlendi. Projenin Millet Bahçesi'ne, ardından Eymir Gölü'ne, oradan Kanal Ankara Projesi'ne bağlanacağı belirtildi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Bisiklet yolu projesi ile ilgili geçen hafta birinci etap çalışmasının temel atma törenini yapmıştık. Bugün gölün tamamının etrafı ile ilgili bir koordinasyon toplantısı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum talimat vermişti bugün hayata geçirdik. Allah izin verirse koordinatları ve güzergahı belirledik. Bu yılın sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. İnşallah bu yılın sonunda Gölbaşı halkı bisiklet yoluna kavuşacak." dedi.
Projenin Gölbaşı turizmine katkı sağlayacağını belirten Şimşek, şöyle devam etti:
"İnşallah bu projenin hem öğrencileri hem de turistleri Gölbaşı'na bağlayacağını düşünüyorum. Millet Bahçesi'nin yapılması da turizme çok büyük bir etki yapacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Gölbaşı'na yapılacak proje ödül almış bir projedir. Bisiklet yolu projemiz de Millet Bahçesi projesi ile birleşiyor. Projeler tamamlandıktan sonra Gölbaşı mükemmel bir ilçe konumuna gelecek."
Gölbaşı'nda yapılacak tramvay çalışması hakkında da bilgi veren Şimşek, "Çalışmalarımız başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesiyle tramvay ile ilgili görüşmelerimizi yaptık. Orası hazır. Ankara Büyükşehir Belediyesine gerekli yazışmalarımızı yaptık. Oradan gerekli izinleri aldıktan sonra projemiz ihaleye çıkacak. Onu da bu yılın sonunda bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
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Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin koordinasyon toplantısı yapıldı
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