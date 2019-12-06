“Momentum Sosyal Girişimcilik Programı”nın 2019 dönemi tamamlandı

İSTANBUL (AA) – Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın bu yılki kazananları Es Kariyer, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ile Mumo Wrap oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanına özel olarak tasarlanan ve bir finans kurumu tarafından yürütülen ilk ve tek sosyal girişimcilik destek programı olan BBVA Momentum’un Türkiye ayağının bu yılki finali gerçekleştirildi.

Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve sürdürülebilir iş modelleri ile yüksek sosyal etki oluşturmayı hedefleyen girişimcileri destekleyen bu programa katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimler arasından; Es Kariyer, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ile Mumo Wrap BBVA’nın mart ayında Madrid’te düzenleyeceği uluslararası kapanış etkinliğine gitmeye hak kazandı.



Garanti BBVA’nın Impact Hub İstanbul iş birliği ile yürüttüğü ve Türkiye, ABD, Meksika ve Kolombiya’da eş zamanlı olarak gerçekleşen programa Türkiye’den bu yıl; "Batır Gıda", "Pulsec", "Es Kariyer", "Maide Mutfak", "Mumo Wrap", "Nemflora", "Puduhepa ve Kız Kardeşleri", "Sertifier", "Tutumlu Anne" ve "Twin Science & Robotics" olmak üzere 10 girişim katılmıştı.

Sırasıyla insan kaynakları, oyuncak/eğitim ve gıda alanlarında faaliyet gösteren Es Kariyer, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ile Mumo Wrap, program bünyesindeki 10 sosyal girişim arasından seçilerek ödüllendirildi.



Garanti BBVA, Impact Hub Istanbul yöneticilerine ek olarak Eurasia Invest, SUCOOL, İstasyon TEDÜ kurumlarından sosyal girişimcilikte uzman kişilerden oluşan BBVA Momentum Türkiye jürisi tarafından değerlendirilen girişimlerden birinci olan Es Kariyer 40 bin TL, ikinci olan Puduhepa ve Kız Kardeşleri 30 bin TL ve üçüncü olan Mumo Wrap 20 bin TL’lik nakit para ödülünün sahibi oldu.

Bu yıla özel olarak, Twin Science & Robotics ve Batır Gıda ise 15 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüler.

– "Türkiye'de sosyal fayda yaratmaya odaklanan girişimlere tam destek veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, bu özel programa katılmaya hak kazanan tüm girişimcileri, beş ay süren, çok geniş kapsamlı bu programı başarıyla tamamladıkları için bir kez daha kutladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girişimcilik, uzun yıllardır bankamız için stratejik öneme sahip alanlar arasında yer alıyor. Bugüne kadar da bu kapsamda pek çok çalışmaya imza attık. Bu açıdan, 2019’da 3'üncüsü gerçekleşen Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı, ülkemizde gittikçe daha çok varlık gösteren ve görünürlük kazanan sosyal girişimlere destek verdiğimiz güçlü bir platform olarak büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Böylece sosyal girişimcileri, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları, işlerini büyütmeleri, yarattıkları sosyal faydayı artırmaları için destekliyoruz.

Bugün burada gerçekleştirilen final günü kapsamında değerlendirilen girişimlerden üç tanesi ise BBVA’nın uluslararası çapta gerçekleştireceği Madrid’teki kapanış etkinliğinde bu alanda önde gelen isim ve kuruluşlarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.Orada da işlerini geliştirmeleri için faydalı olacak bilgi ve deneyimler kazanacaklarına gönülden inanıyorum. Garanti BBVA olarak bundan sonra da sosyal girişimcileri hem yatırımcılar hem de girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleri ile bir araya gelerek iş birliği geliştirmeleri ve yurtdışına açılmaları konusunda fırsat yakalamaları için desteklemeye devam edeceğiz."

Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın birincisi Es Kariyer’in kurucusu Esra Odabaşı da programın bir parçası olan online ve sınıf içi eğitimlerden çok faydalandığını belirtti. Odabaşı, 2020 planlarının şekillenmesinde bu eğitimlerin ve mentorluğun büyük etkisi olduğunu aktardı.

İkincilik ödülünün sahibi Puduhepa ve Kız Kardeşleri’nin kurucusu Renan Tavukçuoğlu da etkili ve derin bir eğitim sürecinden geçtiklerini, programın kendi girişiminin gelişimine hız kazandırdığının altını çizdi. Programı üçüncü olarak tamamlayan Mumo Wrap’in kurucularından Işınsu Kaya ise programda diğer sosyal girişimcilerle bir arada olup onların girişimcilik deneyimini görmenin büyük katkı sağladığını söyledi.