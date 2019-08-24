Morhipo.com ve İMA’dan yeni nesil abiye koleksiyonu

İSTANBUL (AA) – Morhipo.com ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğiyle klasik abiyelere bir alternatif olarak hazırlanan tül konseptli "yeni nesil abiye" koleksiyonu, Agenda markası altında modaseverlerle buluşuyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, moda tutkunlarının trendlere kolayca ulaşabilmesini sağlayan Morhipo.com, İMA iş birliğiyle yeni nesil abiye koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sunuyor. İMA öğrencilerinin hazırladıkları tasarımlar arasından seçilen koleksiyon, Morhipo.com’un özel markası Agenda altında satışa sunuluyor.

Bu sezonun öne çıkan trendlerinden tülü değişik formlarda kullanan İMA tasarımcılarının hazırladığı koleksiyonda asimetrik kesimler öne çıkarken, parıldayan kumaşlar ise fark yaratıyor.

Koleksiyon; farklı parçalarla kombinlenebilecek body suit ve asimetrik bir etek, tülün farklı halleriyle yaratılan mini bir elbise, yıldızlarla bezenmiş uzun elbise, kat kat tüllü midi boy bir elbise ile dore uzun ve şık bir elbiseden oluşuyor.

Her stile uygun olabilecek elbiseler, rock-chic konseptiyle botlar, tişörtler ve takılarla kombinlenebileceği gibi, topuklu ayakkabı ve clutchlarla romantik stilde de kullanılabiliyor. İrem Kotan, Nuray Çavuşoğlu, Sevilay Yıldırım, Sevgi Yıldırım ve Sümeyye Kaçmaz imzalı koleksiyonda yer alan elbiseler, davetler ve partilerin yanı sıra günlük hayatta da kullanıma oldukça uygun.

– Ürün ve model desteği

Morhipo.com; moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek profesyonellerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’nin en yetkin moda okullarından biri olan İMA'ya altı yıldır ürün ve model desteği veriyor.

Morhipo.com işbirliği kapsamında İMA’nın yılda iki dönem yaptığı Styling ve Moda Editörlüğü eğitimleri için, kadın ve erkek trendlerini belirleyerek model ve ürün desteği sunuyor. İMA eğitmenleri arasında sektörün önde gelen moda editörleri Yaprak Gerçek ve Tuba Ansen bulunuyor.