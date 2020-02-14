Moritanya’da 6. Maarif Salon Buluşmaları Etkinliği gerçekleştirildi
İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçiliği himayesinde ve Türkiye Maarif Vakfı ile Türk Hava Yolları’nın organizatörlüğündeki 6. Maarif Salon Buluşmaları, turizm sektöründeki temsilcilerin katılımıyla yapıldı.
Türkiye Maarif Vakfı açıklamasına göre, etkinliğe Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Moritanya Ülke Temsilcisi Adil Tanış, Türk Hava Yolları Nuakşot satış şefi Bünyamin Yılmaz, Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Hatice Douwa, Moritanya Hac ve Umre Organizasyonundan Sorumlu İslami İşler Bakanlığı Müsteşarı, Moritanya Turizm Federasyonu Başkanı Marihba Liknavir ile Türkiye’den 4, Moritanya’dan da 120 turizm şirketi temsilcisi iştirak etti.
Büyükelçi Kahyaoğlu, programda yaptığı konuşmada, bu buluşmayla turizm temsilcilerini bir araya getirerek iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.
Yaklaşık dört buçuk aydır Nuakşot büyükelçiliği görevini yerine getirdiğini ve bu süre zarfında Moritanya’da ellerini güçlendiren iki unsurun öne çıktığını kaydeden Kahyaoğlu, bunlardan birinin Maarif Okulları diğerinin de THY olduğunu, Maarif Okulları’nın Moritanya çocuklarının eğitimine yol göstermede, THY’nin de Moritanya’yı tüm dünyaya ulaştırmada öne çıktığını aktardı.
Organizasyonu sadece turizm çerçevesiyle düşünmediğini, halkları yakınlaştırması açısından da önemli olduğunu ifade eden Kahyaoğlu, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için başta Maarif Okulları ve THY olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Kahyaoğlu, Moritanyalı turizm şirketlerinin Türkiye'nin güzelliklerini yerinde görmelerinden memnuniyet duyacağını da kaydetti.
Kadim bir medeniyete sahip olan Moritanya’da eğitim faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Türkiye Maarif Vakfı Ülke Temsilcisi Tanış da öğrenci ve velilerle kültür etkileşiminde bulunduklarını, organizasyonla iki ülke arasındaki ilişkinin daha da artacağını umduğunu ve buna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Douwa, Türkiye’nin her alanda büyük bir ülke olduğunu vurguladı. İki ülkenin turizm ve ticaret alanında ilişkileri bulunduğunu kaydeden Douwa söz konusu diyalogların daha da artacağının altını çizdi.
Moritanya Hac ve Umre Organizasyonundan Sorumlu İslami İşler Bakanlığı Müsteşarı Liknavir ise Türkiye’nin inanç turizminde önemli mekânlara ve eserlere sahip, İslam dünyasında önemli bir ülke olduğunu belirterek, etkinlik ile federasyon olarak bu alanda Türkiye’ye yönelik yönelimlerinin artacağına inandıklarını dile getirdi.
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Moritanya’da 6. Maarif Salon Buluşmaları Etkinliği gerçekleştirildi
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