Motor tutkunları gazilerle Başkent'i turladı

ANKARA (AA) – Türkiye'nin farklı illerinden "Gaziler Sürüşü" için Ankara'ya gelen 300'ü aşkın Harley Davidson tutkunu, gaziler ile kent turu yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen motor tutkunları, bu yıl 11'incisi düzenlenen "Gaziler Sürüşü" kapsamında gaziler ve aileleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu seğmen gösterisi yaptı.

Etkinliğe katılan Harley Davidson kullanıcısı eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesi için canını ortaya koyan gazilerin yanında olduklarını vurgulayarak "Gazilerimizi senede birkaç gün de olsa hatırlamak, onların değerini tüm ülkeye anlatabilmek büyük önem taşıyor." dedi.

Etkinliğe katılımın her sene arttığını söyleyen Tüzmen, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İç ve dış tehditlerin altındayız. Yaşadığımız coğrafyaya da bütün dünya ilgili ve burada karar alma sürecini bize bırakmak istemiyorlar. Gelecek nesillere de bunları hatırlatabilmek amacıyla bu tip etkinlikler önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

– "Gazilerin güzel bir gün geçirmesine katkı sağlamak istiyoruz"

Ankara Harley Owners Group (H.O.G) Chapter Başkanı Ali Yüksel, gazilerin yanında olmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Gaziler Sürüşü"nü düzenlediklerini söyledi.

Yüksel, Türkiye'nin farklı illerinden 300'den fazla motorcunun etkinliğe katıldığını belirterek "Gaziler ve aileleriyle beraber olduğumuz etkinliğimize her yıl daha fazla katılım oluyor. Etkinliğimiz ile onların güzel bir gün geçirmesine ve sıkıntılarının duyurulmasına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Organizasyona destek veren oyuncu Tamer Karadağlı da dördüncü kez etkinliğe katıldığını söyleyerek "Bu vatan için ciddi feragatta bulunan gazilerimizin yanında olmak, onların acılarına bir parça olsun merhem olmak için buradayız. O yüzden burada olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

– "Hala vatanımız için verecek canımız"

Etkinliğe katılan gazilerden Ali Gümüştaş, 1994 ve 1995 yıllarında Siirt'te görev yaparken iki kez yaralandığını ve gazi olduğunu belirtti.

Etkinliğe ilk yılından beri katıldığını söyleyen Gümüştaş, "Bundan 11 yıl önce 'Acaba nasıl olur?' diye düşünürken bugünlere geldik. Gönlümüz nice yıllar etkinliğin düzenlenmesini arzu ediyor. Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye'nin her tarafından gelen Harley Davidson motorcularına bizleri yalnız bırakmadıkları ve yanımızda oldukları oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Gümüştaş, gazi olduğu için onur duyduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bugün burada kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş birçok gazi arkadaşım var. Vatan sevdasından gelen ışıltıyı bizlerde gördüğünüzün farkındayız. Bizler şehit olan arkadaşlarımız gibi vatanımız için canımızı veremedik. Allah bize şehitliği lütfetmedi, bizi gazilik ile onurlandırdı ama hala vatanımız için verecek canımızın olduğunu bu vatana göz dikenlerin bilmesini istiyoruz."

Batman'da 1997'de gazi olan İzzet Ertunç da etkinliğe her yıl katıldığını söyleyerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertunç, etkinliğin gaziler konusunda toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağladığına işaret ederek "Her yıl Harley Davidson motorcuları ile bir araya geliyoruz, onlarla motorlara biniyoruz. Bizim için çok keyifli ve değişik bir faaliyet oluyor. Bu etkinliğin ilerleyen yıllarda diğer illere de yayılarak devam etmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

– Motor tutkunları ve gaziler Anıtkabir'i ziyaret etti

Etkinliğin sonunda Harley Davidson motorcuları ile gaziler, 300'ü aşkın motor ile Başkent caddelerini turlayarak Anıtkabir'e gitti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan grup, daha sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.