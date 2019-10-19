Motosiklet sporcusu Can Öncü Japonya'da piste çıkacak
İSTANBUL (AA) – Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, üç yarışlık aradan sonra Japonya’da yeniden pistte olacak.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda 17. yarışı olan Japonya yarışı ile pistlere dönüyor.
San Marino’da antrenman turlarında geçirdiği kaza sonucu köprücük kemiğinde zedelenme yaşayan ve ameliyat olan Red Bull sporcusu Öncü, bu nedenle San Marino, İspanya ve Tayland yarışlarını kaçırmıştı. Hızlı bir iyileşme süreci geçiren Öncü, bu hafta sonu Japonya’da mücadele edecek. Yarış, pazar günü TSİ 06.00’da başlayacak.
– "Sezonu en iyi derecede kapatmalıyız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Can Öncü, dünyanın en önemli şampiyonalarından birinde yer aldığını belirterek, “Büyük hedeflerim var ve hedeflerime en kısa sürede ulaşmak istiyorum. O yüzden sakatlığımı en hızlı şekilde atlatmak için çok çaba sarf ettim. Sezonu yapabildiğimiz en iyi derecede kapatmalıyız, bunun için çok çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de sezonun 16. yarışı da Japonya’da koşulacak. 4.8 kilometre uzunluğundaki Twin Ring Motegi Pisti’ndeki yarışa Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar şampiyonu olarak çıkacak.
Moto GP’nin 15. yarışı olan Tayland yarışını zirvede tamamlayarak kariyerinin 6. MotoGP, toplamda 8. dünya şampiyonluğunu kazanan İspanyol sporcu, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Red Bull sporcusu Marquez’in şampiyon unvanı ile çıkacağı pazar günkü Japonya mücadelesi TSİ 09.00’da başlayacak ve 24 tur sürecek.
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