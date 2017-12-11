Motosiklet tutkunları doğayı keşfediyor
Bozdoğanlı motosiklet tutkunları on beş günde bir hafta sonları düzenledikleri geziler ile doğayla iç içe bir gün geçiriyorlar. Cross tipi motosikletleri ile Aydın ve Muğla’nın eşsiz güzelliklerini motosikletleriyle gezerek keşfeden ve doğanın güzelliklerini görerek yaşayan motosiklet tutkunları evlerini ve işlerini aksatmadan gelenek haline gelen gezileri devam ettiriyorlar.
Bozdoğanlı motosiklet tutkunu Fert Çulha, iki haftada bir düzenledikleri doğa gezileri ile hem hafta içi yaşanan iş stresini attıklarını, hem de doğanın güzelliklerini keşfettiklerini belirtti.
Çulha, “Sabah erkenden çarşı merkezinde arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Kimi zamanlar çevre illerden bize katılan arkadaşlarımız da oluyor. Erzaklarımızı yanımıza alarak, geziye hazırladığımız cross tipi motosikletlerimizle yola çıkıyoruz. Hava ve yol şartlarına göre önceden planladığımız yerlere giderek güzel vakit geçiriyoruz. Aydın’da Madran Dağı, Karıncalı Dağı, Muğla’da Gökçukur Yaylası gittiğimiz bazı yerler arasında yer alıyor. Gittiğimiz bu yerlerdeki doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyoruz. Bu gezileri yaparken gerekli tedbirlerimizi de alıyoruz. Motor kıyafetsiz ve kasksız seyahat etmiyoruz. Ayrıca grubumuzdaki arkadaşlardan ailesi olanlarda var. Bir hafta ailemizle vakit geçiriyoruz, bir hafta da motosiklet tutkumuzu yaşıyoruz” diye konuştu.
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