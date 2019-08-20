Motosiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak
KAYSERİ (AA) – Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları, Kayseri'de 29 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenecek "Erciyes Motosiklet Festivali"nde bir araya gelecek.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüplerince ikincisi gerçekleştirilecek festivalde, ülkenin çeşitli yerlerinden çok sayıda motosiklet sevdalısı Erciyes Dağı'nda buluşacak.
Tekir Yaylası'nda 29 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenecek festival için kurulan çadır kamp alanında, akrobasi gösterileri, motokros yarışları yapılacak, DJ performansları sergilenecek. Festivalde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "fener alayı" sürüşü düzenlenecek.
Etkinlikler kapsamında ayrıca Barış Manço'nun 1972'de kurucuları arasında yer aldığı Anadolu rock müzik grubu Kurtalan Ekspres konser verecek.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yaptığı açıklamada, Erciyes'in kış mevsiminde olduğu gibi yazın da her türlü ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirtti.
"Erciyes Motofest"in de bunlardan biri olduğunu ifade eden Cıngı, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyet çok yoğun talep gördü. Ülkemizin dört bir yanından motosiklet tutkunları Erciyes'te buluştu. Bu yıl da yine şehir dışından katılımcıların dağımızı görmeleri ve buradaki imkanları yakından tanımaları için hazırlıklarımızı tamamladık. Katılımcıların mutlu ayrıldığı bir festival daha geçireceğimizi ümit ediyoruz."
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