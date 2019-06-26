Muay Thai sporcuları Erzincan’dan madalyayla döndü
KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Erzincan'da düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası'ndan 1 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü.
Şampiyonada, İbrahim Bakırcı gümüş, Abdurrahman Büyükpınar ve Taceddin Özdemir ise bronz madalya elde etti.
Muay Thai takımı, 13 sporcu ile katıldığı turnuvada Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Antrenör Serkan Yıldız, yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın ilçe dışında düzenlenen şampiyonalara katılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ilerleyen zaman diliminde sporcularımız daha büyük başarılara imza atacak." dedi.
Başkan Mehmet Tutal da sporcuları ve antrenörlerini, elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayarak, hediye verdi.
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