Müge Anlı’nın ekibi Kastamonu’da kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, televizyon ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ programının çekim ekibi, 29 Kasım’da Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme köyünde yangın sonrası kayıp 5 kişinin olayını araştırmak üzere şehre geldi. Soğuk ve yağışlı hava sonrasında kayganlaşan zeminde Turan Keskinci (49) idaresindeki 34 LAH 194 plakalı içerisinde çekim ekibinin bulunduğu minibüs, Kastamonu-Araç karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Turan Keskinci yaralandı. Yaralı Keskinci, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunan çekim ekibinde ise yaralanan olmadı.

Kaza yapan minibüse Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler de müdahale etti. Minibüste incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, olası bir duruma karşı minibüste önlemini aldı.

Vedat Yunus İkizoğlu