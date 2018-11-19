Muhammed Ali Spor Salonu taşındı
ANKARA (AA) – Pursaklar Belediyesince kurulan sportif amaçlı hizmet vermek üzere kurulan Muhammed Ali Spor Salonu, belediye sosyal tesislerine taşındı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Muhammed Ali Spor Salonu" adı altında fitness başta olmak üzere çeşitli spor imkanlarının sunulduğu ve daha önce Yavuz Bulvarı'ndaki yerinde hizmet veren kuruluş, Pursaklar Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal Tesisleri bünyesinde hizmete devam edecek.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yaptığı açıklamada, bu salonla gençlerin, çocukların, kadınların en son teknoloji ve tekniklerle profesyonel spor danışmanlar eşliğinde spor yapmalarına imkan sunmayı amaçladıklarını ifade etti.
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörü, ringlerin efsanesi Muhammed Ali'nin isminin Pursaklar'da yaşatılmasının önemine de dikkati çeken Çetin, şunları ifade etti:
"Cesareti, duruşu ve kararlılığıyla tüm spor camiasına ilham kaynağı olan, yumruklarını mazlumlar için konuşturan Muhammed Ali’ye bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Muhammed Ali'nin hatırasına sahip çıkacağız ve onun spor anlayışını genç nesillere aktaracağız."
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