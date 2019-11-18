Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları
SİVAS (AA) – Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.
Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fırsat buldukça çalışmaları incelemek üzere köye geldiğini belirten Ayhan, "Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev, yaşadığı ev, hakikaten burada ülkesine dair büyük hayaller kurduğu yeri müze yapıyoruz. Bir anı evi yapıyoruz." dedi.
Ayhan, restorasyon çalışmaları kapsamında evini hibe eden Yazıcıoğlu'nun akrabası Ali Yazıcıoğlu'na da teşekkür etti. Bu sayede alanın genişlediğini dile getiren Ayhan, "Sivas şanslı, Şarkışla şanslı, Elmalı köyü daha şanslı, böyle bir müstesna şahsiyet yetiştirdiği için. Onun fikirlerinden bundan sonraki nesil ilham alacak." diye konuştu.
Yazıcıoğlu'nun hayal dünyasına herkesin vakıf olacağını vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Elmalı köyümüz çok hareketli günler ve yoğunluk yaşayacak. İnşallah ona da hazırlıklı olmak lazım. Emek verenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum. Kamuoyu bu düşüncemize çok güzel bir şekilde destek oldu. Değerlerimize, büyüklerimize sahip çıktıkça, onların fikirlerini yaşattıkça bu ülke var olacak, daha da güçlü bir şekilde ayakta duracak. İnşallah rahmetlinin evinden sonra birçok değerli Sivas'ın şahsiyetlerini gün yüzüne çıkarma noktasında çalışmalarımız devam ediyor."
Müzelerin çok önemli olduğunu dile getiren Ayhan, Sivas'ın hafızalarının gün yüzüne çıkartılacağına, bu konuda dört koldan herkesin hummalı bir şekilde çalıştığını bildirdi.
Ayhan, "İçine de güzel bir ruh vereceğiz, bir fonksiyon vereceğiz. Gençlerimizin Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanımaları açısından hazırlıklar devam ediyor. Ailesinin sahip çıkması bizi çok çok mutlu etti, onlar da materyaller anlamında bizlere çok destek olacak. İç fonksiyonu, teşhir tanzim projesi de son aşamasına geldi. 10-15 gün sonra kuruldan geçtikten sonra da onun uygulamasına başlayacağız. Yani 2-3 ay sonra burası harikulade bir mekan olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ayhan'a ziyaretinde Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile diğer yetkililer eşlik etti.
-
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları
-
Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor
-
Bakan Varank, Kapadokya Teknopark'ı hizmete açtı
-
AKDER'den öğrencilere giysi yardımı
-
Yıldız Kenter hayatını kaybetti
-
“Fotoğraflarla Kıyıköy” sergisi İstanbul'da açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.