Muhtarlardan MEDAŞ Genel Müdürlüğüne ziyaret
Ş (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’ı makamında ziyaret etti.
Hüyük Ulupınar Mahalle Muhtarı Ramazan Maden, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Süleyman İlkay Ceylan, Başlamış Mahalle Muhtarı Hilmi Karaduman ve Suluder Mahalle Muhtarı Mustafa Koral’ın ziyaret gündemini bakım ve yatırım çalışmaları ile MEDAŞ’ın muhtarlar için oluşturduğu özel iletişim kanalları oluşturdu. Muhtarlar, son yıllarda MEDAŞ’la olan sorunların yok denecek noktaya geldiğini ifade ederek, Hüyük İşletmesi’nin de özverili çalışmaları sayesinde ortaya çıkan konuların en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Ayrıca, bu yıl içinde ilçeye yapılan yatırımlar sayesinde arızaların düştüğünü belirten muhtarlar, özellikle kışın yaşanan afette MEDAŞ’ın gayretinin takdir edildiğini ifade etti.
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise, yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “MEDAŞ olarak birinci amacımız vatandaşların memnuniyetidir. Bu memnuniyetin ölçülmesinde ise halkın nabzını en iyi tutan muhtarların görüşü bizim için çok değerlidir. Siz değerli muhtarlarımızdan bu şekilde takdir almak, bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. İnşallah sizlerin de katkısıyla hizmet kalitemizi çok daha yukarılara taşıyacağız” dedi.
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Muhtarlardan MEDAŞ Genel Müdürlüğüne ziyaret
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