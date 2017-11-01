MUHTEŞEM ESERİN İSMİ KALEHAN ECDAT BAHÇESİ OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Selçuklu ve Osmanlı mimari örneklerini içeren eserin ismi “Kalehan – Ecdat Bahçesi” oldu. En güzel isim belirleme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri önümüzdeki günlerde verilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Selçuklu ve Osmanlı mimari örneklerini içeren eserin ismi “Kalehan – Ecdat Bahçesi” oldu. En güzel isim belirleme yarışmasında dereceye girenlere ödülleri önümüzdeki günlerde verilecek. Muhteşem Eserin İsmi Kalehan – Ecdat Bahçesi Oldu Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Selçuklu ve Osmanlı mimari örneklerini içeren eser için düzenlenen en güzel isim yarışması sonuçlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Otogar ve Yeni Büyükşehir Stadyumu bölgesine kazandırılan 110 bin metrekarelik eserle ilgili yarışmaya toplam 7 bin 194 isim bildirildi. Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucu kazanan isimler “Kalehan” ve “Ecdat Bahçesi” oldu. Yarışmada ödüle layık görülen isim sahipleri ise Kalehan ismiyle Ebru Yavuz, Ecdat Bahçesi ismiyle Mustafa Oral oldu. Aynı isimler arasında ilk başvuran ismin dikkate alındığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri önümüzdeki günlerde takdim edilecek. AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI Açılışı, toplu açılış töreni için hafta sonu Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Kalehan – Ecdat Bahçesi, toplam 110 bin metrekarelik alanda bulunuyor. Eserin içinde 12 bin 500 metrekare gölet ile etrafında kale burçları ve surlar, Osmanlı Sokağı, Boğaz Yalısı, Hasbahçe, Selçuklu Hanı Konya Mutfağı, kamelyalar ve sosyal donatılar bulunuyor.