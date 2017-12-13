Mülteci öğrencilerle birlikte bisiklet sürdüler

Manisa’da Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından ‘Uyumuna pedalla’ parolasıyla proje düzenlendi. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi’nin de paydaş olarak yer aldığı projede yarısı mülteci olan 40 öğrenci birlikte bisiklet turu yaptı. Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi önünde toplanan grup buradan hareket ederek 3 kilometrelik parkuru Yunusemre Belediyesi önünde tamamladı. Projeyle mülteci öğrencilerin yerli öğrencilerle uyum sağlamasını amaçladıklarını söyleyen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Manisa İl Temsilcisi Furkan Evren Sarıbaş, “Avrupa Birliği tarafından desteklenen çok yönlü destek merkezimizle Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi ortaklaşa bisiklet turu düzenledik. Yerli öğrencilerle sığınmacı ve mülteci öğrenciler ‘Uyumuna pedalla’ parolasıyla yola çıktık. Bütün farklılıklara rağmen, farklı ritimlere rağmen bir ekip olarak yol almış olacağız. Amacımız burada bir uyum içerisinde bir temas sağlamak. Mülteci öğrencilerle Türk öğrenciler bu şekilde bir şekilde uyuma kavuşabilir diye düşünüyoruz. Barış dolu bir etkinlik olacak. 40’a yakın öğrenci var. Yarısı mülteci öğrencilerden. Bu etkinliğe Türk öğrencilerin de mülteci öğrenciler kadar ilgi göstermesi bizi çok sevindirdi. Birbirimize kucak açan masum öğrencilerin neşesine ortak olmak bizi çok sevindirdi” dedi.

Aykut Yeniçağ

