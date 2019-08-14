“Murat 124” tutkunları Kızılcahamam'da buluşacak
ANKARA (AA) – "Murat 124" model otomobil tutkunları Kızılcahamam'da düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.
Murat 124 Sevdası Kulübü Başkanı Ali Demir, yaptığı açıklamada, 22 bin üyesi bulunan kulübün Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın destekleriyle 31 Ağustos-1 Eylül'de ilçede 2 günlük kamp yapacağını söyledi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu duyduklarını dile getirdi.
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“Murat 124” tutkunları Kızılcahamam'da buluşacak
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