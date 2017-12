Mustafa Kalaycı: “Yerli otomobil yatırımı için en uygun yer Konya”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 17 Aralık’ta gerçekleşecek Şeb-i Arus için herkesi Konya’ya davet ederek, KOP ve diğer Bölge Kalkınma İdareleri ile yerli otomobili gündeme getirdi.

KOP Eylem Planı’nın yenilenerek bölgeye tahsis edilen kaynağın artırılmasını talep eden Mustafa Kalaycı, “2015 yılında 2014-2018 dönemini kapsayan KOP, DAP, DOKAP ve İkinci GAP Eylem Planları açıklanmıştır. Eylem planları ile GAP için 53,4 milyar lira, DAP için 21 milyar lira, DOKAP için 10 milyar lira, KOP için 9,9 milyar lira kaynak tahsisi yapılmıştır. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’den oluşan KOP bölgesi kapsamına geçen yıl Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerimiz de eklenmiştir. KOP Eylem Planı’nın yenilenerek tahsis edilen kaynakların artırılması, özellikle bölgeye başka havzalardan su getirilmesine yönelik projelerin KOP proje stokuna eklenmesi gerekmektedir” dedi.

“KOP Bölgesine dış havzalardan su getirecek yeni projelere şiddetle ihtiyaç var”

Kalaycı, yüksek oranda tarım alanına sahip KOP bölgesinin dış havzalardan su getirecek yeni projelere şiddetle ihtiyacı bulunduğunu kaydetti. Kalaycı, “Ülke tarım alanlarının çayır ve mera hariç yüzde 19,5’ine sahip bulunan KOP illerinde, toplam yüzölçümün yüzde 48,7’sini tarım alanları oluşturmaktadır. KOP bölgesinin bu denli yüksek oranda tarım alanı bulunmasına karşın, su kaynakları kısıtlıdır. Arazilerin ancak 3’te 1’i sulanabilmektedir. KOP illerinden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray’ın büyük bölümü ile Ankara’nın küçük bir bölümünün içinde bulunduğu Konya kapalı havzası ülkemizin sulanabilir alanlarının yüzde 17’sine sahiptir. Buna karşın ülkemizin su kaynaklarının ancak yüzde 4’ü bu havzada bulunmaktadır. Bundan dolayı dış havzalardan su getirecek yeni projelere şiddetle ihtiyaç vardır. Mavi Tünel muhteşem proje ama Konya Ovası’nın su ihtiyacını karşılamak için yeni projeler lazımdır. Toroslarda hâlen değerlendirebilecek imkânlar vardır. Ermenek Barajı’ndan, Manavgat Çayı’ndan Fırat Karasu’dan, Kızılırmak’tan, Sakarya’dan su getirmenin yolları bulunmalı, ovanın su ihtiyacı karşılanmalıdır. Ermenek çayı ve Manavgat Havzası Büyükköpçay-Aksu çayından su getirecek projeler üzerinde DSİ tarafından yapılan çalışmalar bir an önce bitirilmeli ve projeler programa alınmalıdır” diye konuştu.

“Yerli otomobil yatırımı için en uygun yer Konya”

Konya olarak, Türk malı otomobile Anadolu’nun damgasını vurmak istediklerini dile getiren Kalaycı şöyle konuştu; “Ülkemizde bölgelerin sahip olduğu imkân ve potansiyelin sektörel haritası çıkartılmalı, her bir bölgede potansiyeli yüksek ve başka yerlere göre üstün olan sektörler desteklenerek belirli yöreler “Sektörel Çekim Merkezleri” haline getirilmelidir. Ülkemizde mekansal gelişme için plan hazırlanmalı, küresel rekabet gücü yüksek yeni odaklar oluşturulmalıdır. Marmara Havzası dışında Konya, Kayseri, Mersin, Gaziantep gibi Anadolu’da yeni odaklar belirlenmelidir. Bu kapsamda uygulanacak politikalar ve alınacak tedbirler, ülke kalkınmasına ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azalmasına önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin önünde Anadolu’yu yeniden şaha kaldırmak için yeni bir fırsat vardır. Bugün hepimizi heyecanlandıran yerli ve milli otomobil yatırımı mutlaka Anadolu’ya yapılmalıdır. Anadolu’da en uygun yer de, merkez şehirlerinden biri olan Konya’dır. Ülkemizde otomotiv yan sanayi sektörünün lokomotifi haline gelen ve en büyük metal işleme kapasitesine sahip olan il Konya’dır. Konya otomotivde kaliteli ürünleriyle artık dünyada çok önemli bir merkez haline gelmiştir. Konya’da otomotiv adına her türlü üretim yapılmakta, otomobilin her parçası üretilebilmektedir. Konya olarak, Türkiye’nin ilk yerli otomobil fabrikasına ev sahipliği yapmak, Türk malı otomobile Anadolu’nun damgasını vurmak istiyoruz. Konya Organize Sanayi Bölgesi, yerli otomobil yatırımı için talep edilen büyüklükte arsa tahsisi yapmaya, gerekli tüm altyapıyı oluşturmaya hazır olduğunu açıklamıştır.”

“Beyşehir başta MPT-76 ve diğer silahların üretimi için değerlendirilmeli”

Mustafa Kalaycı, Konya’da savunma sanayisi yönünden de önemli bir potansiyel bulunduğunu, Beyşehir bölgesinde silah ihtisas organize sanayi bölgesinin de mutlaka kurulması gerektiğini vurguladı. Kalaycı, “Beyşehir ilçemize bağlı Huğlu, Üzümlü ve Gencek’te 100 yılı aşkın süredir av tüfeği üretilmektedir. Tümüyle yerli hammadde kullanımı, nitelikle iş gücü, yüksek katma değerli ve ihracata dönük üretim söz konusudur. Dünyada 2016 yılında yaklaşık 1 milyar dolarlık av tüfeği ihracatı yapılmış olup, Türkiye 138 milyon dolarla 2. sıradadır. Av tüfeği ihracatımızın büyük çoğunluğu Beyşehir’de bulunan firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Beyşehir, Üzümlü ve Huğlu’da av tüfeği ve askeri silah imalatı ve geliştirilmesi konusunda, MEVKA tarafından birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Başta Milli Piyade Tüfeği Projesi kapsamında MPT-76 ve diğer silahların üretimi için bölge değerlendirilmeli ve savunma sanayine entegre edilmelidir. Bölgede Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de mutlaka kurulmalıdır. Selçuk Üniversitesi tarafından Kalkınma Bakanlığı’na teklif edilen Silah Sanayi Eğitim ve Ar-ge Altyapısının Güçlendirilmesi Projesinin desteklenerek, 2018 yatırım Programı çerçevesinde uygulanmasının sağlanmasını, Konya olarak, Sayın Kalkınma Bakanımızdan bekliyoruz” şeklinde konuştu.