Mutluluk Gardırobuna yoğun ilgi

27 Kasım’da Beylikdüzü Migros AVM’de kapılarını açan Mutluluk Gardırobu, kampanyaya katılan ziyaretçiler, yaptıkları alışverişlerden para puan kazanırken, gardıroba bağışlayacakları minimum 10 TL tutarındaki ürünlerle de sosyal sorumluluk projesine ortak oluyorlar. AVM, ziyaretçileri ile birlikte korunmaya muhtaç çocuklara el veren bu iyilik hareketiyle yeni bir yıl başlangıcı yaşatmayı istiyor. Kampanyanın başladığı günden bu yana gördüğü yoğun ilgi ile toplanan çeşitli çocuk ürünleri gardırobu doldurmaya başladı. AVM’nin kampanya alanındaki Mutluluk Gardırobu’na, hem kampanya alanından hem de sosyal medya üzerinden destek veren ziyaretçilerin hediyeleri, yazdıkları yeni yıl tebrik kartlarındaki duygu dolu mesajlarla birlikte sahiplerine ulaşmak için her geçen gün artıyor.

Koruncuk Vakfı çatısı altında bulunan korunmaya muhtaç çocuklara, yeni yıl mutluluğunu yaşatmak isteyen tüm katılımcılar, 17 Aralık tarihine kadar projeye destek verebilecekler.