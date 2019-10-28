Müzik öğretmenin hayali gerçek oldu

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde müzik öğretmeni Müstadin Şahinbaş, açtığı sanat okulunda öğrencilere eğitim veriyor.

Müstadin Şahinbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 120'inin üzerinde öğrenciye keman, saz, gitar ve piyano çalmayı öğrettiğini, çok sayıda öğrencinin güzel sanatlara yönelmesini sağladığını anlattı.

İlçede çok sayıda öğrencinin kendisinden ders almak istemesi nedeniyle hayali olan sanat okulunu hayata geçirmeye karar verdiğini dile getiren Şahinbaş, ‘’Bana bu konuda destek olan ve cesaret veren önceki Kaymakamımız Uğur Sezer Bey oldu. Allah ondan razı olsun. Onun cesaretiyle ve teşvikiyle Çubuk sanat okuluna kavuştu." dedi.

En büyük hayalinin Türkiye’nin en büyük orkestrasını kurmak olduğunu vurgulayan Şahinbaş, sanat okulunu açmakla bu hayaline bir adım daha yaklaştığını kaydetti.

Çubuk’ta müziğe ve sanata yetenekli keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda öğrenci olduğunu aktaran Şahinbaş, şunları söyledi:

"Çubuk’a ilk geldiğimde öğrencilere bağlama öğretmeye başladım. Bu esnada gördüğüm ki bir eksiklik vardı. Keman ve piyanoyu tanıtmaya başladım. Bu yönde keman metotları yazarak çocuklara görsel müzikler üzerinden kemanı sevdirip, klasik müzikler yönlendirdim. Bunda da başarılı oldum. Bugüne kadar 210 fazla öğreniciye keman, 50 öğrenciye de piyona öğrettim. Daha fazla öğrenciye ulaşabilmenin yolu bir sanat okuluydu. Bir önceki Çubuk Kaymakamımız Uğur Sezer Beyin teşvikleri ve desteğiyle hayalim olan Şahinbaş Sanat Okulu’nu açmaya karar verdim. Sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonraki hedefim kemanlardan büyük bir orkestra oluşturmak."

Çubuk’u sanatın merkezi olması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Şahinbaş, "İnşallah Ankara için sanatın merkezi Çubuk olacak. Büyük bir hedef, bu hedefe emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu konuda velilerimizden de büyük destek görüyorum. Bu işin temelinde veliler var onlarla birlikte çok emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.