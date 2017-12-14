Myanmarda 6 bin 700den fazla Arakanlı öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Myanmar’da 6 bin 700’den fazla Rohingyalının öldürüldüğünü tahmin ettiklerini bildirdi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Bangladeş’teki mültecilerle yapılan anket verilerine göre, Ağustos ayından beri Myanmar’da 6 bin 700’den fazla Rohingya’nın öldürüldüğünü tahmin ettiklerini bildirdi. MSF, “Bu sonuçlar Myanmarlı yetkililer tarafından uygulanan şiddetin en net göstergesi” açıklamasında bulundu.