Nallıhan-Mudurnu kara yolu heyelan riskine karşı kapalı
ANKARA (AA) – Nallıhan-Mudurnu kara yolu, heyelan riskine karşı ulaşıma kapalı tutuluyor.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir süre önce Analıkaya mevkisinde kayaların düşmesiyle kapanan Nallıhan- Mudurnu-İstanbul kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapalı tutuluyor.
Söz konusu güzergahta ulaşım, Göynük ve Taraklı üzerinden sağlanıyor.
Uyarıcı levhaların konulduğu yolun, tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ve temizlenmesi sonra yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.
Öte yandan, Beypazarı-Bolu-Kıbrıscık arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Beypazarı çıkışı İnözü Vadisi'nde de yola düşen kayalar, Karayolları ekiplerince temizlendi.
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