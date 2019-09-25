Nallıhan'da “İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Medya” semineri

ANKARA (AA) – Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle ilçe genelinde 3 günde 2 bin 500 öğrenciye "İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Medya" semineri verildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı seminer, Nallıhan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli Hamza Albayrak tarafından verildi.

Albayrak, bazı öğrencilerin aileden ve okuldan bilinçli olduklarını, bazılarının ise sosyal medya ve video programlarının etkisi altında kaldığını belirterek, bu kapsamda okullar kadar ailelere de çok büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çekti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı kontrol edelim. İş işten geçtikten sonra çözüm üretmek çok daha zor. Bizler Emniyet ve Milli Eğitim görevlileri olarak elimizden geleni yapsak da çocuk evde bulduğu boşluktan derinlere düşmekte. Çocuğu üçayaklı sacayağı üzerinde duran tencereye benzetirsek ayaklardan bir tanesinin eksikliği diğer ayakları da çaresiz bırakır. Kolluk, eğitim ve veli aynı oranda çocuğu sırtlarsa geleceğimizin teminatı çocuklarımızı koruyabiliriz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice ise Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekibine teşekkür etti.