Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2019'da 60 etkinlik yapıldı
ANKARA (AA) – Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, 2019'da 60 etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca 14 konser, 20 tiyatro gösterisi, 11 sinema gösterimi ve 6 panel gerçekleşen merkezden 23 bin 945 kişi faydalandı.
Farklı branşlardaki sanat atölyeleri ve kursların da düzenlendiği merkezde, 6 ayda 715 kursiyere eğitim verildi.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi 00.00'a kadar açık kütüphanesiyle, geçen yıl 8 bin 250 öğrenciye hizmet verdi.
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