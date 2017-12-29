NEÜ öğrencileri tüketim konusunda bilinçlendirildi

İnsanların kredi kartıyla borcu öteleyeyim derken 5 yılını ipotek altına aldığını söyleyen Tüketiciler Birliği Konya Şubesi Başkan Vekili Ayhan Tekin, kısa ve uzun süreli hedefler belirlemek gerektiğini ifade etti. Bütçe yapmanın da önemine değinen Tekin, “Küçük harcamalarınız için bile aylık bir bütçe yapın. O küçük harcamaların bile ne kadar yekün teşkil ettiğinizi görürsünüz” dedi.

“İşten artmaz, dişten artar” atasözünü hatırlatan Tekin, çok para kazanan bireylerin bile tasarruf alışkanlığının olmaması halinde birikim yapamayacağını belirtti. Bütçede açık verildiğinde o açığın üzerine gitmekten korkulmamasını tavsiye eden Tekin, “Eğer açık verdiğinizi hissedip tedbir almazsanız büyür. O açığa birkaç gün içinde müdahale etmeniz gerekir aksi halde bütçe açığı daha da büyüyüp içinden çıkılmaz bir hal alabilir” diye konuştu.

Elimizdeki paranın en az yüzde 10’unu tasarrufa ayırmamızın önemli olduğunu kaydeden Ayhan Tekin, tüketici hakem heyetlerinin kaymakamlıklarda ve ticaret il müdürlüklerinde olduğunu bir de tüketici mahkemelerinin bulunduğunu ifade ederek, “4 bin 580 liraya kadar olan uyuşmazlıklar için kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. 6 bin 860 lira ile 4 bin 580 lira arasında ise ticaret il müdürlüğüne bağlı il hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. 6 bin 860 liranın üstünde ise adliye saraylarında tüketici mahkemelerine başvuru yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Tekin, tüketici hakem heyetlerinin herhangi bir ücret almadığını ve uyuşmazlıklarda kolaylıkla başvuru yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.