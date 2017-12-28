NEÜ’de, “Kamuda Kariyer İmkanları” konulu konferans
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde düzenlenen konferansa Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Yüksek Bilgili konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Yüksek Bilgili konuşmasındaki sunumunda, öğrencilere kamuda kariyer olanakları hakkında bilgiler verdi. Kamuda istihdam imkanları ve yollarını değerlendiren Bilgili, KPSS sınavı ve kurumların yaptığı sınavların içeriklerine yönelik bilgileri öğrencilerle paylaştı. Kamuda A ve B grubu kadrolar bulunduğunu belirterek A grubunda bulunan müfettişlik, kaymakamlık, uzmanlık ve murakıplık gibi kadroların devlete bürokrat yetiştiren kadrolar olduğunu ifade etti. A grubu memurluğun iş tatmini açısından daha yüksek olduğunu söyledi. Üniversitenin öğrenci işlerinde veya bölüm sekreterliğinde çalışan memurları B grubu kadrolara örnek gösteren Bilgili, bu kadroya atanan kişilerin okumaya devam ederek A grubu kadrolara geçebileceklerini belirtti.
Kamuda istihdam edildikleri takdirde öğrencilerin karşılaşacağı durumlar ve fırsatlar hakkında paylaşımlarda bulunan Bilgili hedef belirleyerek çalışmanın önemini vurguladı. Bilgili, “Emek piyasasındaki süreniz yaklaşık 40 yıl. Bu 40 yılda insan zamanının çoğunu işyerinde geçirmektedir. Bu yüzden meslek seçimi bu açıdan da önemli. Çalışmayı bırakmadığınız sürece, inandığınız sürece başarısız olmanız imkansız” şeklinde konuştu. Öğrencilere KPSS’de hangi alanlardan ne kadar soru çözülmesi gerektiğiyle ilgili detaylı bilgiler vererek, aynı zamanda kurumların yaptığı sınavlar ve alım şartlarıyla ilgili de ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
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