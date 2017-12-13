NEÜ’de kanun ve ney konseri
Kanun sanatçısı Turgut Özüfler, NEÜ’de eserlerini icra etmekten büyük mutluluk duyduğunun belirterek, “Musikimiz çok büyük bir derya fakat biz hep hazır yemeye alışmış durumdayız. Üretmeyi çok fazla sevmiyoruz. Umarım genç bestekar ve müzisyen arkadaşlar enstrümantal anlamda yeni eserler, besteler yaparak müziğimize katkıda bulunurlar Bu sayede musikimiz daha da güzelleşecektir” ifadelerini kullandı.
AKEF Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Adnan Kılıçarslan, iki yetenekli müzisyenin bir araya gelmesinin müzik adına önemli olduğunu belirterek, sanatçılara güzel bir konser verdikleri için teşekkür etti.
Programın sonunda AKEF Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Adnan Kılıçarslan tarafından müzisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.
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